Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія

Колишній Головком ЗСУ Валерій Залужний дав резонансе інтерв’ю, де розповів про провал контрнаступу 2023 року через нестачу ресурсів та обшуки СБУ у 2022 році, які він розцінив як акт залякування. Він розповів, що попереджав Офіс Президента про готовність викликати військових для захисту командного центру.

Політичний оглядач Геннадій Дубов у коментарі для УНН проаналізував інтерв’ю посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Експерт оцінив, чи можна розглядати виступ як старт передвиборчої кампанії, чи йдеться радше про елемент політичної критики чинної влади.

"Це не заявка на вибори"

На запитання, чи можна вважати інтерв’ю початком передвиборчої кампанії і фактичним сигналом "я йду", Дубов відповів доволі стримано.

Я не думаю, що це заявка на вибори - сказав експерт.

Він зауважив, що це вже не перший публічний виступ Залужного після його звільнення з посади головнокомандувача. Йдеться про попередні критичні інтерв’ю.

В цілому він за великим рахунком повторив абсолютно все те, що він говорив раніше. Нічого нового ми не почули. Ба-більше, Залужний критикував Зеленського навіть під час перебування на посаді головнокомандувача - відзначив Дубов.

На його думку, нинішній виступ радше варто оцінювати як елемент ширшої політичної критики на адресу президента Володимира Зеленського.

Можливо, це варто оцінювати, скоріше, як елемент такої сукупної критики Володимиру Зеленському, яка сьогодні відбувається з різних боків. І Залужний, з моєї точки зору, просто доєднався до всіх тих інших, хто сьогодні намагається скористатися слабкістю позиції президента і його передвиборчими, скажімо так, кроками - зазначив він.

Критика з Лондона: політика чи некоректність

Окрему увагу Дубов звернув на те, що Залужний наразі обіймає посаду посла у Великій Британії, тобто формально є представником президентської команди.

Ну, дуже дивно чути таку критику з точки зору формальних статусів, безумовно, ми розуміємо, що це невірний підхід. Залужний так само є частиною цієї влади - сказав експерт.

Він наголосив, що з формального боку коментування внутрішньополітичних процесів із такої посади виглядає некоректним.

Якщо йдеться про чинного посла, який перебуває на посаді та має офіційні повноваження, то публічно робити подібні політичні заяви - некоректно. Адже Президент України є посадовою особою, відповідальною за формування та реалізацію зовнішньої політики держави. Така заяви посла нелогічні та дивні - відзначив Дубов.

Водночас він визнав наявність політичної складової.

Очевидно, що тут є політичні підстави. У великій політиці завжди присутні і стратегія, і маніпуляція, і боротьба за позиції. Я погоджуюся, що це політична історія та прояв певних політичних мотивів. Водночас це не обов’язково означає, що він уже йде на вибори. Але, як я зазначав раніше, він намагається використати певну нестабільність позицій президента - сказав він.

Про історію з Єрмаком і обшуками СБУ

Окремий блок інтерв’ю Залужного стосувався подій 2022 року, зокрема згадок про тиск з боку керівника Офісу президента Андрія Єрмака та обшуки СБУ.

Залужний розповів, що у відповідь на ці дії телефонував Єрмаку і заявляв про готовність діяти жорстко. Чи можна трактувати це як натяк на готовність до державного перевороту?

Ні, він готовий був до протистояння, скажімо так, жорсткого протистояння з силовими групами. Про ніякий переворот, звичайно, не йшлося - відповів Дубов.

Експерт підкреслив, що ця історія не нова.

Він цю історію не перший раз розповідає, насправді. І дивує те, що всі нібито почули про неї вперше. Ця історія відома, вона була озвучена не менше ніж рік тому, а можливо і більше - сказав він.

За словами Дубова, ключовий меседж тут полягає в іншому.

Йдеться про те, що Залужний намагається акцентувати увагу на цій ситуації, зокрема через згадування прізвища Єрмака. На мою думку, головний меседж полягає в тому, що Офіс президента намагався не лише впливати через силові органи, а й фактично втручатися в управління Збройними силами. Водночас військове командування дало зрозуміти, що внутрішній тиск є неприпустимим. І те, що саме зараз він вирішив активніше на цьому наголосити - це вже елемент політичної гри. Незалежно від того, піде він на вибори чи ні, Залужний бачить соціологію, бачить рейтинги, в багатьох з яких він перебуває на першому місці. А це вже політика - відзначив експерт.

Старт передвиборчої кампанії: формально - ні, фактично - так - соціологи опублікували результати опитування

Міжнародний імідж: чи є ризики

На запитання про вплив інтерв’ю на міжнародну репутацію України Дубов відповів, що внутрішні конфлікти завжди мають резонанс.

Будь-які публічні внутрішні конфлікти під час війни завжди мають міжнародний резонанс. Подібні заяви можуть бути використані як аргумент для критики України на зовнішній арені. За бажанням ці історії можуть досить інтенсивно розкручуватися і подаватися як ознака нестабільності - сказав експерт.

Він додав, що передусім такі аргументи можуть лунати з американського боку як елемент зовнішньополітичної дискусії.

Передусім такі сигнали можуть активно підхоплюватися в американському політичному середовищі. Це може стати додатковим аргументом у зовнішньополітичних дискусіях навколо України - відзначив Дубов.

Водночас він наголосив, що не варто перебільшувати масштаби впливу цього інтерв’ю.

Говорити про якусь катастрофу для президента точно не доводиться. Це може стати додатковою картою в чиїхось руках - як всередині країни, так і назовні. Але про трагедію мова не йде. На жаль, у країни сьогодні стільки викликів і проблем, що ця історія не виглядає надто великою на їхньому тлі - сказав він.

Чи варто очікувати нового посла у Британії

Тут уже питання суто політичне. Якщо ухвалювати рішення про звільнення, то це одразу матиме політичне забарвлення. Ми пам’ятаємо ситуацію з попереднім послом у Великій Британії Вадимом Пристайком - тоді Президент відреагував навіть на менш резонансні заяви звільненням. Якщо ж звільняти Залужного зараз, це може виглядати як спроба усунути потенційного політичного конкурента. Тим більше, що сам Зеленський говорить про можливі вибори. У такому разі подібний крок лише додатково посилить його опонента - зазначив він.

Водночас Дубов наголосив, що стиль ухвалення рішень Зеленського допускає можливе звільнення екс-головнокомандувача.