Валерій Залужний

Яхно про можливе підвищення Мойсюка: якось не дуже добре тхне

Блогер Олена Яхно опублікувала фото, на якій колишній командувач Сил ТрО Ігор Танцюра святкує свій день народження в 2018 році з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють у шахрайстві з багатомільярдними контрактами на постачання одягу і продовольства для Збройних сил України.