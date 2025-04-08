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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24061 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149673 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135233 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131821 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132486 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195219 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77327 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164442 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116459 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Валерій Залужний

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Залужний розповів, як створювався українсько-американський штаб у Вісбадені

Ексголовнокомандувач ЗСУ розповів про створення штабу у Німеччині, де спільно з партнерами планувалися контрнаступи та визначалися потреби у зброї для української армії.

Війна • 8 квітня, 09:43 • 10194 перегляди

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

Вашингтон сприйняв операцію України в курській області як порушення довіри. Незважаючи на це, підтримку не зупинили, щоб уникнути загибелі українських військових.

Війна • 30 березня, 13:46 • 62736 перегляди

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

П'ятьох левів, евакуйованих з України, прихистив Центр порятунку левів у Англії. Тварини, що пережили жахи війни, зараз у безпеці та адаптуються до нових умов.

Суспільство • 26 березня, 13:05 • 172400 перегляди

США приєднуються до “осі зла” в руйнуванні світового порядку - Залужний

Валерій Залужний під час виступу в Chatham House заявив про руйнування світового порядку з боку США. Він підкреслив, що не лише Росія, а й Америка долучається до цього процесу.

Політика • 6 березня, 11:48 • 17282 перегляди

Залужний отримав нову дипломатичну посаду - указ Президента

Президент Зеленський призначив посла України у Великій Британії Валерія Залужного постійним представником при Міжнародній морській організації за сумісництвом. Призначення затверджено указом №151/2025.

Політика • 3 березня, 22:45 • 21870 перегляди

Залужний про свою можливу участь у виборах: "Зараз головне - вистояти і зберегти державу"

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах. Він наголосив, що зараз головне завдання - вистояти і зберегти державу.

Війна • 19 лютого, 10:17 • 110068 перегляди

Стармер прибув до Києва підписати історичний договір про "100-річне партнерство"

Прем'єр Британії Кір Стармер здійснив неоголошений візит до Києва. Планується підписання масштабного договору з Зеленським про співпрацю у сферах оборони, науки, енергетики та торгівлі.

Політика • 16 січня, 06:30 • 29213 перегляди

Diia.City Union Annual Gathering 2024: інновації та майбутнє української IT-спільноти

FAVBET Tech взяла участь у щорічному заході Diia. City Union Annual Gathering 2024 у Києві як один з партнерів. На заході обговорювали співпрацю бізнесу з державою, перспективи штучного інтелекту та можливості Diia.City.

Суспільство • 7 січня, 17:02 • 23637 перегляди

Матеріальні труднощі, миротворці та вибори: головні настрої українців на початку 2025 року

Масштабне соціологічне дослідження показало, що Залужний має 24. 29% підтримки виборців, випереджаючи Зеленського та Тимошенко. 73.4% українців виступають за мирні переговори, а 89% вважають напрямок розвитку країни неправильним.

Суспільство • 4 січня, 08:00 • 29141 перегляди

Залужний з Будановим лідирують у рейтингах довіри серед українців

За даними опитування InfoSapiens, найбільшу довіру українців має Валерій Залужний - 76,8%, за ним Буданов - 54,6% та Зеленський - 53%.

Політика • 18 грудня, 18:07 • 32182 перегляди

"росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави і Запоріжжя": Дмитро Кулеба про наслідки відмови Трампа від підтримки України

Колишній глава МЗС попередив про загрозу падіння лінії фронту та просування росіян до Дніпра у разі припинення постачання зброї США. Кулеба висловив сумніви щодо здатності Європи компенсувати американську допомогу.

Війна • 27 листопада, 09:31 • 21195 перегляди

“Для нас важлива єдність української молоді” – Зеленський під час зустрічі із студентами

Президент України провів зустріч з представниками студентського самоврядування напередодні Міжнародного дня студента. Обговорили створення військових кафедр та залучення молоді до державних інституцій.

Суспільство • 17 листопада, 14:57 • 24194 перегляди

Україна хотіла б домовитися з Британією про навчання 5-7 тис. студентів на рік - Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив про плани навчання 5-7 тисяч українських студентів щорічно. Мета - підготувати нове покоління державних службовців з іншим ставленням до законів та бізнесу.

Суспільство • 13 листопада, 14:10 • 14924 перегляди

У Британії завершила навчання третя група українських пілотів

У Кренвеллі відбулася випускна церемонія третьої групи пілотів ВПС України. Посол Валерій Залужний подякував Великій Британії за підтримку та назвав навчання пілотів перевагою над ворогом.

Війна • 23 жовтня, 00:23 • 121675 перегляди

Залужний прокоментував наступ ЗСУ у курській області

Екс-головнокомандувач ЗСУ Залужний вважає, що наступ у Курській області свідчить про розвиток військової науки України. Він підкреслив, що оцінку операції мають давати професіонали після її завершення.

Війна • 17 жовтня, 12:29 • 14750 перегляди

Ракетна програма, дрони та РЕБи: Зеленський розповів деталі про засідання Ставки

Президент України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо виробництва та постачання зброї. Обговорили потреби армії, внутрішнє виробництво, дрони, системи РЕБ та ракетну програму.

Війна • 8 жовтня, 17:07 • 16782 перегляди

Зеленський розглядає можливість проведення виборів президента у 2025 році - The Economist

The Economist повідомляє, що Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році через падіння його рейтингів. Довіра до президента знизилася з 80% до 45%, за даними американського Національного демократичного інституту.

Політика • 26 вересня, 14:26 • 14957 перегляди

"Україна має повне право відповідати на ракетні удари рф": Залужний на зʼїзді Лейбористів 

Валерій Залужний на з'їзді Лейбористської партії закликав забезпечити Україну новітньою зброєю без обмежень. Він наголосив на праві України завдавати ударів по військових цілях в росії у відповідь на російські атаки.

Війна • 24 вересня, 14:03 • 15755 перегляди

Олександр Сирський та Оксана Забужко стали почесними громадянами Києва

Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" 15 видатним киянам. Серед нагороджених - Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко та інші визначні діячі культури, науки та військової справи.

Культура • 19 вересня, 15:18 • 20079 перегляди

Залужний обговорив з послом США нові форми і методи ведення війни

Валерій Залужний зустрівся з Джейн Хартлі для обговорення нових правил і методів ведення війни. Посол подякував США за підтримку України та наголосив на спільних цінностях свободи обох народів.

Війна • 31 липня, 18:43 • 89020 перегляди

Посол Залужний повідомив про відправлення в Україну з Великої Британії конвою з 50 автомобілів

Посол Залужний повідомив про відправку в Україну конвою з 50 автомобілів, переданих британцями. Машини були пожертвувані або передані через схему утилізації ULEZ для допомоги Україні.

Війна • 25 липня, 21:55 • 106133 перегляди

"Результати стануть помітними на полі бою": Залужний розкрив деталі переговорів у Британії

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний підбив підсумки дводенної роботи на Саміті Європейського політичного співробітництва. Він провів важливі зустрічі та переговори, спрямовані на зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

Війна • 19 липня, 21:47 • 44023 перегляди

Зеленський про Сирського та Залужного: не хочу порівнювати, до всіх ставлюсь з відповідною повагою

Президент Зеленський заявив, що не хоче порівнювати головнокомандувачів Сирського і Залужного, ставлячись до кожного з належною повагою, оскільки вони виконують свою роботу на своїх посадах.

Політика • 15 липня, 13:10 • 16767 перегляди

Продовжую служити Україні: Залужний у Британії вручив копії вірчих грамот і назвав пріоритет у діяльності посольства

Колишній Головком України Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії, і його головним пріоритетом залишається перемога України у війні проти російської агресії.

Війна • 11 липня, 17:42 • 23560 перегляди

Залужний розпочне роботу послом у Британії уже 10 липня - ЗМІ

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вступає на посаду посла України у Великій Британії 10 липня.

Політика • 6 липня, 09:18 • 100429 перегляди

Залужний вже вирушив до Великої Британії - ЗМІ

Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України, виїхав до Великої Британії, щоб приступити до виконання своїх обов'язків на посаді посла України у Сполученому Королівстві, повідомляють поінформовані джерела.

Політика • 4 липня, 14:37 • 26798 перегляди

Президент Чехії офіційно прийняв нового посла України

Президент Чехії Петр Павел офіційно прийняв нових послів з Іспанії, Індії, Замбії та України, а Василя Зварича було призначено новим послом України в Чехії.

Політика • 2 липня, 17:59 • 23656 перегляди

Яхно про можливе підвищення Мойсюка: якось не дуже добре тхне

Блогер Олена Яхно опублікувала фото, на якій колишній командувач Сил ТрО Ігор Танцюра святкує свій день народження в 2018 році з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють у шахрайстві з багатомільярдними контрактами на постачання одягу і продовольства для Збройних сил України.

Війна • 10 червня, 15:56 • 22812 перегляди

Німеччина викупить у США три пускові установки HIMARS для України - Пісторіус

Німеччина закупить у США три реактивні системи залпового вогню HIMARS і передасть їх Силам оборони України.

Війна • 9 травня, 18:00 • 66435 перегляди

Бачимо, до чого готується окупант, буде йому відповідь: Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони

Президент Зеленський обговорив прискорення постачання зброї від партнерів та досягнення необхідних результатів наявними силами для протидії наступу росії на сході.

Війна • 9 травня, 17:47 • 55754 перегляди