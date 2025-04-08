Ексголовнокомандувач ЗСУ розповів про створення штабу у Німеччині, де спільно з партнерами планувалися контрнаступи та визначалися потреби у зброї для української армії.
Вашингтон сприйняв операцію України в курській області як порушення довіри. Незважаючи на це, підтримку не зупинили, щоб уникнути загибелі українських військових.
П'ятьох левів, евакуйованих з України, прихистив Центр порятунку левів у Англії. Тварини, що пережили жахи війни, зараз у безпеці та адаптуються до нових умов.
Валерій Залужний під час виступу в Chatham House заявив про руйнування світового порядку з боку США. Він підкреслив, що не лише Росія, а й Америка долучається до цього процесу.
Президент Зеленський призначив посла України у Великій Британії Валерія Залужного постійним представником при Міжнародній морській організації за сумісництвом. Призначення затверджено указом №151/2025.
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах. Він наголосив, що зараз головне завдання - вистояти і зберегти державу.
Прем'єр Британії Кір Стармер здійснив неоголошений візит до Києва. Планується підписання масштабного договору з Зеленським про співпрацю у сферах оборони, науки, енергетики та торгівлі.
FAVBET Tech взяла участь у щорічному заході Diia. City Union Annual Gathering 2024 у Києві як один з партнерів. На заході обговорювали співпрацю бізнесу з державою, перспективи штучного інтелекту та можливості Diia.City.
Масштабне соціологічне дослідження показало, що Залужний має 24. 29% підтримки виборців, випереджаючи Зеленського та Тимошенко. 73.4% українців виступають за мирні переговори, а 89% вважають напрямок розвитку країни неправильним.
За даними опитування InfoSapiens, найбільшу довіру українців має Валерій Залужний - 76,8%, за ним Буданов - 54,6% та Зеленський - 53%.
Колишній глава МЗС попередив про загрозу падіння лінії фронту та просування росіян до Дніпра у разі припинення постачання зброї США. Кулеба висловив сумніви щодо здатності Європи компенсувати американську допомогу.
Президент України провів зустріч з представниками студентського самоврядування напередодні Міжнародного дня студента. Обговорили створення військових кафедр та залучення молоді до державних інституцій.
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив про плани навчання 5-7 тисяч українських студентів щорічно. Мета - підготувати нове покоління державних службовців з іншим ставленням до законів та бізнесу.
У Кренвеллі відбулася випускна церемонія третьої групи пілотів ВПС України. Посол Валерій Залужний подякував Великій Британії за підтримку та назвав навчання пілотів перевагою над ворогом.
Екс-головнокомандувач ЗСУ Залужний вважає, що наступ у Курській області свідчить про розвиток військової науки України. Він підкреслив, що оцінку операції мають давати професіонали після її завершення.
Президент України провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо виробництва та постачання зброї. Обговорили потреби армії, внутрішнє виробництво, дрони, системи РЕБ та ракетну програму.
The Economist повідомляє, що Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році через падіння його рейтингів. Довіра до президента знизилася з 80% до 45%, за даними американського Національного демократичного інституту.
Валерій Залужний на з'їзді Лейбористської партії закликав забезпечити Україну новітньою зброєю без обмежень. Він наголосив на праві України завдавати ударів по військових цілях в росії у відповідь на російські атаки.
Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" 15 видатним киянам. Серед нагороджених - Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко та інші визначні діячі культури, науки та військової справи.
Валерій Залужний зустрівся з Джейн Хартлі для обговорення нових правил і методів ведення війни. Посол подякував США за підтримку України та наголосив на спільних цінностях свободи обох народів.
Посол Залужний повідомив про відправку в Україну конвою з 50 автомобілів, переданих британцями. Машини були пожертвувані або передані через схему утилізації ULEZ для допомоги Україні.
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний підбив підсумки дводенної роботи на Саміті Європейського політичного співробітництва. Він провів важливі зустрічі та переговори, спрямовані на зміцнення стратегічного партнерства між країнами.
Президент Зеленський заявив, що не хоче порівнювати головнокомандувачів Сирського і Залужного, ставлячись до кожного з належною повагою, оскільки вони виконують свою роботу на своїх посадах.
Колишній Головком України Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великій Британії, і його головним пріоритетом залишається перемога України у війні проти російської агресії.
Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вступає на посаду посла України у Великій Британії 10 липня.
Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України, виїхав до Великої Британії, щоб приступити до виконання своїх обов'язків на посаді посла України у Сполученому Королівстві, повідомляють поінформовані джерела.
Президент Чехії Петр Павел офіційно прийняв нових послів з Іспанії, Індії, Замбії та України, а Василя Зварича було призначено новим послом України в Чехії.
Блогер Олена Яхно опублікувала фото, на якій колишній командувач Сил ТрО Ігор Танцюра святкує свій день народження в 2018 році з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють у шахрайстві з багатомільярдними контрактами на постачання одягу і продовольства для Збройних сил України.
Німеччина закупить у США три реактивні системи залпового вогню HIMARS і передасть їх Силам оборони України.
Президент Зеленський обговорив прискорення постачання зброї від партнерів та досягнення необхідних результатів наявними силами для протидії наступу росії на сході.