Залужний, Білецький, Буданов. Історик Ярослав Грицак назвав національні постаті, здатні замінити Зеленського

Наразі в Україні є три національні постаті, які могли б замінити Володимира Зеленського на посаді президента: Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, Кирило Буданов, керівник військової розвідки. Про це повідомив історик Ярослав Грицак в коментарі італійській Corriere della Sera, передає УНН.

На думку Грицака, Україна ніколи не була так близько до ризику національного колапсу. Він називає три причини, через які країна "може вибухнути": просування росіян на фронті, економічна криза, посилена бомбардуванням енергомережі, моральна та політична криза, спричинена корупційним скандалом в енергетиці.

Проблема залишається в тому, що ми не можемо проводити вибори під російськими бомбами. Нам доведеться чекати, поки війна закінчиться, але Зеленський зовсім не допомагає нам її виграти – сказав історик італійським журналістам.

Видання пише, що скандал за участі оточення Зеленського поставив його майбутню політичну кар'єру під серйозну загрозу. Якщо раніше він сприймався Заходом як символ опору російській війні, то тепер – як "поганий адміністратор, нездатний довгостроково керувати країною у стані війни". Всередині України його рейтинг схвалення впав з 65 до 58 відсотків.

Якби голосування відбулося сьогодні, його б ніколи не переобрали. Єдиний спосіб завоювати симпатії – це заохотити розслідування та негайно замінити корумпованих чиновників, а також пообіцяти, що він більше ніколи не балотуватиметься – сказала журналістка Катя Нестеренко.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття масштабної схеми розкрадання коштів в "Енергоатомі", а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів. Ними стали соратник Зеленського, співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, міністр юстиції Герман Галущенко, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко і Людмила Зоріна. П'ятеро з них затримані. Міндіч та Цукерман виїхали з України. За даними НАБУ, через офіс фігурантів пройшло близько $100 мільйонів.