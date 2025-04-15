росія значно активізувала удари по газовій інфраструктурі України, зокрема по об’єктах видобутку. Незважаючи на це, система продовжує працювати стабільно, запевнив міністр енергетики.
Міністр енергетики заявив, що рф застосувала всі типи озброєння, включно з балістичними та крилатими ракетами, часто з касетними боєприпасами, для атак на енергосистему.
Міністр енергетики заявив, що стабільність енергосистеми влітку 2025 року залежить від відсутності російських обстрілів. Він нагадав про зміну тактики атак рф на енергоінфраструктуру.
Міністр енергетики заявив, що зима 2024/2025 стала найскладнішою для енергосектору. Понад 63 тисячі об'єктів інфраструктури було пошкоджено за час війни.
Міністр енергетики Герман Галущенко задекларував будинок, землю на Київщині та квартиру у Києві. Він має 169 000 та 604 000 доларів готівкою, а також кошти на банківських рахунках.
Герман Галущенко заявив, що рф змінила тактику атак на енергетичну систему України. Тепер ворог зосереджується на газовій інфраструктурі, видобутку та зберіганні газу.
Канада збільшила свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 40,1 млн євро. Кошти підуть на відновлення енергооб'єктів та підтримку критичної інфраструктури.
Ворожі ракети та дрони завдали серйозних пошкоджень енергетичній та газовій інфраструктурі України. Рятувальники та енергетики працюють над відновленням подачі електрики та газу в постраждалих регіонах.
Герман Галущенко закликав запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії через загрози ядерній безпеці. Міністр також підняв питання незаконної ротації експертів МАГАТЕ на станції.
Уряд Австралії додатково виділив 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до Фонду тепер становить близько 18 млн євро.
росія будує лінії електропередачі з Криму для підключення ЗАЕС до своєї енергомережі. Експрацівник станції попереджає, що після підключення повернути ЗАЕС під контроль України буде майже неможливо.
За три роки війни рф здійснила більше 30 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Окуповано 18 ГВт генерації, включаючи ЗАЕС, а збитки сягають мільярдів доларів.
Уночі російські війська здійснили масований ракетно-дроновий обстріл об'єктів газової інфраструктури України. Пошкоджено виробничі потужності, ведуться відновлювальні роботи для стабілізації газопостачання.
Герман Галущенко закликав МАГАТЕ активізувати міжнародні заходи для припинення російських атак на ядерні об'єкти. Міненерго повідомило про деталі нічної ворожої атаки на арку укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС.
Через російські обстріли ЗАЕС залишилась з єдиною лінією електропередачі, що з'єднує її з енергосистемою України. Ситуація загрозлива, відновлення можливе лише після покращення безпекової ситуації.
Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС, вартістю півмільярда євро. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років.
Унаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Миргородського району припинено газопостачання у 9 населених пунктах. Руйнувань цивільної інфраструктури не зафіксовано.
Ворожі війська атакували енергетичні об'єкти України вночі, зокрема газову інфраструктуру. Через загрозу енергосистемі впроваджуються аварійні обмеження електропостачання.
У лютому 2025 року Україна здійснила перше трубопровідне постачання біометану до ЄС обсягом 67 тис. кубометрів. Українські виробники можуть експортувати біометан через газотранспортну систему на тих самих умовах, що й видобувники природного газу.
Міністр Галущенко заявив, що температура не впливає на графіки відключень світла, а лише атаки рф. Через недільну атаку втрачено значну генеруючу потужність у низці областей.
Через ранкову ракетну атаку росіян 1 лютого в Україні вводять аварійні відключення електроенергії. Обмеження застосовують у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Міністр енергетики відреагував на повідомлення про закупівлю Запоріжжяобленерго iPhone 16 Pro Max за 68,5 тис. грн. "Епіцентр К" спростовує факт купівлі, а міністерство обіцяє розібратися в ситуації.
Міністр енергетики заявив про відсутність планів підвищення тарифів на електроенергію для населення в поточному опалювальному сезоні. Кабмін встановив тариф 4,32 грн/кВт-год до травня 2025 року.
Оператор системи передачі застосував превентивні обмеження електроенергії через масовану атаку рф. Перші вибухи зафіксовано у Харкові о 06:08, тривога оголошена по всій країні.
Президент Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Шмигалем щодо кадрових питань. У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка через звинувачення в корупції.
У Верховній Раді зареєстрували постанову №12403 про звільнення Германа Галущенка. Документ подано групою народних депутатів 13 січня.
Депутати від "Голосу" готують постанову про звільнення Германа Галущенка через системну корупцію та конфлікт з Інною Совсун. Міністр звинуватив депутатку у "поливанні брудом" енергетики через її заяви щодо ХАЕС.
ЄК скасувала тристоронню зустріч зі Словаччиною та Україною щодо припинення транзиту російського газу через не участь в ній української сторони. Словаччина чекає на нову дату консультацій.
Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною завдяки ремонтним роботам та плануванню балансу виробництва. Незважаючи на нові удари, відновлення відбувається у максимально стислі терміни.
Окупанти почали використовувати всі наявні види зброї для знищення енергетичної інфраструктури України. Застосовують касетні боєприпаси та нові зразки озброєння, що ускладнює відновлення об'єктів.