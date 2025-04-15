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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21101 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139602 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129513 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127387 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129397 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193475 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76940 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164144 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115693 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Герман Галущенко

Новини по темi

Попри масовані удари рф по газовій інфраструктурі, система працює стабільно - міністр

росія значно активізувала удари по газовій інфраструктурі України, зокрема по об’єктах видобутку. Незважаючи на це, система продовжує працювати стабільно, запевнив міністр енергетики.

Війна • 9 квітня, 12:03 • 7091 перегляди

Галущенко: протягом цього року рф використовувала все своє озброєння для знищення енергосистем

Міністр енергетики заявив, що рф застосувала всі типи озброєння, включно з балістичними та крилатими ракетами, часто з касетними боєприпасами, для атак на енергосистему.

Війна • 9 квітня, 11:52 • 7860 перегляди

Галущенко: якщо не буде ворожих атак - влітку з електропостачанням проблем не буде

Міністр енергетики заявив, що стабільність енергосистеми влітку 2025 року залежить від відсутності російських обстрілів. Він нагадав про зміну тактики атак рф на енергоінфраструктуру.

Суспільство • 9 квітня, 11:44 • 10100 перегляди

Галущенко: українці пережили найважчу зиму завдяки подвигу енергетиків

Міністр енергетики заявив, що зима 2024/2025 стала найскладнішою для енергосектору. Понад 63 тисячі об'єктів інфраструктури було пошкоджено за час війни.

Війна • 9 квітня, 11:11 • 7103 перегляди

Міністр енергетики Галущенко задекларував понад 1,5 млн грн зарплати та три земельні ділянки

Міністр енергетики Герман Галущенко задекларував будинок, землю на Київщині та квартиру у Києві. Він має 169 000 та 604 000 доларів готівкою, а також кошти на банківських рахунках.

Політика • 28 березня, 10:38 • 31285 перегляди

рф змінила тактику і масовано атакує газову інфраструктуру України - Галущенко

Герман Галущенко заявив, що рф змінила тактику атак на енергетичну систему України. Тепер ворог зосереджується на газовій інфраструктурі, видобутку та зберіганні газу.

Війна • 17 березня, 14:32 • 40238 перегляди

Канада збільшує внески до Фонду підтримки енергетики України до понад 40 млн євро: на що підуть гроші

Канада збільшила свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 40,1 млн євро. Кошти підуть на відновлення енергооб'єктів та підтримку критичної інфраструктури.

Війна • 14 березня, 17:50 • 31089 перегляди

Агресор атакує енергетичну інфраструктуру: пошкоджено об'єкти в різних регіонах - Галущенко

Ворожі ракети та дрони завдали серйозних пошкоджень енергетичній та газовій інфраструктурі України. Рятувальники та енергетики працюють над відновленням подачі електрики та газу в постраждалих регіонах.

Суспільство • 7 березня, 04:43 • 63451 перегляди

Треба запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії - Галущенко

Герман Галущенко закликав запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії через загрози ядерній безпеці. Міністр також підняв питання незаконної ротації експертів МАГАТЕ на станції.

Війна • 6 березня, 11:37 • 13165 перегляди

Австралія внесла додаткові 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України: куди підуть кошти

Уряд Австралії додатково виділив 6 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до Фонду тепер становить близько 18 млн євро.

Економіка • 5 березня, 15:42 • 17805 перегляди

рф будує ЛЕП в бік ЗАЕС - експрацівник станції

росія будує лінії електропередачі з Криму для підключення ЗАЕС до своєї енергомережі. Експрацівник станції попереджає, що після підключення повернути ЗАЕС під контроль України буде майже неможливо.

Війна • 27 лютого, 13:11 • 28400 перегляди

За три роки росія здійснила понад 30 масованих атак по енергетиці - Галущенко

За три роки війни рф здійснила більше 30 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Окуповано 18 ГВт генерації, включаючи ЗАЕС, а збитки сягають мільярдів доларів.

Війна • 24 лютого, 14:00 • 20514 перегляди

росія завдала масованого удару по газовій інфраструктурі України - Міненерго

Уночі російські війська здійснили масований ракетно-дроновий обстріл об'єктів газової інфраструктури України. Пошкоджено виробничі потужності, ведуться відновлювальні роботи для стабілізації газопостачання.

Війна • 20 лютого, 09:25 • 121210 перегляди

Міністр енергетики звернувся до МАГАТЕ через атаку рф на ЧАЕС

Герман Галущенко закликав МАГАТЕ активізувати міжнародні заходи для припинення російських атак на ядерні об'єкти. Міненерго повідомило про деталі нічної ворожої атаки на арку укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Війна • 14 лютого, 09:29 • 32742 перегляди

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через російські обстріли - Міненерго

Через російські обстріли ЗАЕС залишилась з єдиною лінією електропередачі, що з'єднує її з енергосистемою України. Ситуація загрозлива, відновлення можливе лише після покращення безпекової ситуації.

Війна • 11 лютого, 13:48 • 26663 перегляди

Рада проголосувала за закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС на півмільярда євро

Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС, вартістю півмільярда євро. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років.

Економіка • 11 лютого, 12:08 • 34310 перегляди

Ракетний удар по Полтавщині: 9 населених пунктів залишились без газу

Унаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Миргородського району припинено газопостачання у 9 населених пунктах. Руйнувань цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Суспільство • 11 лютого, 05:47 • 84355 перегляди

рф завдала нічного удару по газовій інфраструктурі: в Україні застосовують екстрені знеструмлення - Галущенко

Ворожі війська атакували енергетичні об'єкти України вночі, зокрема газову інфраструктуру. Через загрозу енергосистемі впроваджуються аварійні обмеження електропостачання.

Війна • 11 лютого, 04:59 • 92170 перегляди

Україна вперше експортувала біометан до ЄС

У лютому 2025 року Україна здійснила перше трубопровідне постачання біометану до ЄС обсягом 67 тис. кубометрів. Українські виробники можуть експортувати біометан через газотранспортну систему на тих самих умовах, що й видобувники природного газу.

Економіка • 7 лютого, 11:00 • 22638 перегляди

На відключення світла впливають атаки рф, а не температура - Галущенко

Міністр Галущенко заявив, що температура не впливає на графіки відключень світла, а лише атаки рф. Через недільну атаку втрачено значну генеруючу потужність у низці областей.

Війна • 4 лютого, 12:20 • 31221 перегляди

По Україні застосовують аварійні відключення після ударів рф

Через ранкову ракетну атаку росіян 1 лютого в Україні вводять аварійні відключення електроенергії. Обмеження застосовують у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Війна • 1 лютого, 06:49 • 105798 перегляди

У Міненерго відреагували на повідомлення про замовлення Запоріжжяобленерго iPhone 16 Pro Max

Міністр енергетики відреагував на повідомлення про закупівлю Запоріжжяобленерго iPhone 16 Pro Max за 68,5 тис. грн. "Епіцентр К" спростовує факт купівлі, а міністерство обіцяє розібратися в ситуації.

Економіка • 17 січня, 12:31 • 34802 перегляди

Чи планується підвищення тарифу на світло - у Міненерго відповіли

Міністр енергетики заявив про відсутність планів підвищення тарифів на електроенергію для населення в поточному опалювальному сезоні. Кабмін встановив тариф 4,32 грн/кВт-год до травня 2025 року.

Економіка • 17 січня, 10:30 • 108867 перегляди

Через масовану атаку рф в Україні застосували превентивні обмеження електроенергії

Оператор системи передачі застосував превентивні обмеження електроенергії через масовану атаку рф. Перші вибухи зафіксовано у Харкові о 06:08, тривога оголошена по всій країні.

Війна • 15 січня, 06:05 • 33274 перегляди

Планується відставка Галущенка? Зеленський обговорив із Шмигалем кадрові питання

Президент Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Шмигалем щодо кадрових питань. У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка через звинувачення в корупції.

Суспільство • 14 січня, 19:43 • 27726 перегляди

У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка

У Верховній Раді зареєстрували постанову №12403 про звільнення Германа Галущенка. Документ подано групою народних депутатів 13 січня.

Економіка • 13 січня, 15:06 • 53156 перегляди

У Раді запускають звільнення Галущенка? Яка причина та що кажуть у міністерстві

Депутати від "Голосу" готують постанову про звільнення Германа Галущенка через системну корупцію та конфлікт з Інною Совсун. Міністр звинуватив депутатку у "поливанні брудом" енергетики через її заяви щодо ХАЕС.

Політика • 10 січня, 14:51 • 25387 перегляди

В Словаччині завили, що Брюссель скасував консультації щодо припинення транзиту газу через Україну

ЄК скасувала тристоронню зустріч зі Словаччиною та Україною щодо припинення транзиту російського газу через не участь в ній української сторони. Словаччина чекає на нову дату консультацій.

Економіка • 6 січня, 17:55 • 44646 перегляди

Ситуація в енергосистемі на сьогодні​​ стабільна - міністр

Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною завдяки ремонтним роботам та плануванню балансу виробництва. Незважаючи на нові удари, відновлення відбувається у максимально стислі терміни.

Війна • 2 січня, 07:50 • 32486 перегляди

Для знищення енергетики рф використовує всі види зброї - Міненерго

Окупанти почали використовувати всі наявні види зброї для знищення енергетичної інфраструктури України. Застосовують касетні боєприпаси та нові зразки озброєння, що ускладнює відновлення об'єктів.

Війна • 2 січня, 07:36 • 31526 перегляди