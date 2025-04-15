Герман Галущенко

У Раді запускають звільнення Галущенка? Яка причина та що кажуть у міністерстві

Депутати від "Голосу" готують постанову про звільнення Германа Галущенка через системну корупцію та конфлікт з Інною Совсун. Міністр звинуватив депутатку у "поливанні брудом" енергетики через її заяви щодо ХАЕС.