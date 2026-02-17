$43.170.07
Галущенко 58 разів виїжджав за кордон з 2018 року - прокурор САП

Київ • УНН

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко 58 разів виїжджав за межі України з 2018 по 2025 рік, включаючи період воєнного стану. Захист наголошує, що він також 58 разів повертався до країни, не намагаючись переховуватися.

У період з 12 липня 2018 року по 6 листопада 2025 року Галущенко 58 разів виїжджав за межі України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Деталі

За словами прокурора, поїздки відбувалися як до, так і після запровадження воєнного стану в Україні.

В період з 12 липня 2018 року по 6 листопада 2025 Галущенко 58 разів виїжджав за кордон, в тому числі і після введення воєнного стану в Україні

- наголосив прокурор САП.

Водночас, сторона захисту підтвердила факт того, що експосадовець 58 разів покидав Україну, але, у свою чергу підкреслює, що Герман Галущенко не тільки виїжджав за кордон, але й повертався назад в Україну та "не намагався переховуватись".

А давайте прочитаємо цю фразу трішечки по-іншому. З 12.07.2018 року по 06.11.2025 року Галущенко 58 разів виїжджав за кордон і, 58 разів повертався на територію України. Навіть в період воєнного стану

- наголошує сторона захисту.

Нагадаємо

15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".

САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн гривень.

Алла Кіосак

