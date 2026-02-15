$42.990.00
10:18 • 206 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 3180 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 11874 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 17632 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 29399 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 26023 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 25936 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 22775 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20031 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 16192 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 81921 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 133898 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 74150 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 91095 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 131255 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час перетину державного кордону. Затримання відбулося у межах справи "Мідас", тривають першочергові слідчі дії.

У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка

Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас", передає УНН із посиланням на НАБУ.

Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас" 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили у НАБУ, тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. 

Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

12 листопада відбулося позачергове засідання уряду, на якому Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Виконання обов'язків поклали на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Того ж дня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

19 листопада Парламент України ухвалив рішення про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції. Це рішення було прийнято більшістю голосів народних депутатів.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Енергетика
Державний кордон України
Національне антикорупційне бюро України
Герман Галущенко