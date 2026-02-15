У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
Київ • УНН
Детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час перетину державного кордону. Затримання відбулося у межах справи "Мідас", тривають першочергові слідчі дії.
Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас", передає УНН із посиланням на НАБУ.
Деталі
Як повідомили у НАБУ, тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду.
Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
12 листопада відбулося позачергове засідання уряду, на якому Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Виконання обов'язків поклали на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Того ж дня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
19 листопада Парламент України ухвалив рішення про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції. Це рішення було прийнято більшістю голосів народних депутатів.