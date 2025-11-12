Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
Київ • УНН
Сьогодні вранці відбулося позачергове засідання уряду, на якому Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Виконання обов'язків поклали на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.
Уряд відсторонив від посади міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у середу у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вранці провели позачергове засідання уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції
Зі слів Прем'єра, "рішенням уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак".
Реакція Галущенка
"Говорив із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій", - написав Галущенко у Facebook.
І додав: "Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію".
Нагадаємо
Раніше до Верховної Ради України подали заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка.
Це сталося на тлі того, як 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
