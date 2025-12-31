$42.220.15
30 грудня, 18:06 • 12050 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
30 грудня, 15:27 • 29817 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 25732 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 23370 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 23710 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 18721 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
30 грудня, 11:22 • 17734 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23368 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 34547 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22484 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Ексклюзиви
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Вночі 31 грудня у краснодарському краї рф пролунали вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників. У туапсе горить установка АВТ-12 на нафтопереробному заводі, ключовий вузол первинної переробки нафти.

У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ

У ніч на середу, 31 грудня, у краснодарському краї рф пролунала серія гучних вибухів. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зокрема, повідомляється про атаку безпілотників та пожежу на нафтобазі у місті туапсе.

У туапсе, за попередніми даними, горить установка АВТ-12, ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ, який відповідає за атмосферно-вакуумну перегонку сировини

Нагадаємо

В ніч на 10 листопада морські дрони атакували Туапсе, ймовірно, пошкодивши один із причалів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а режим дронової небезпеки тривав майже 8 годин.

російське туапсе зазнало нічної атаки БпЛА, під ударом - нафтовий термінал "роснефті"02.11.25, 02:21 • 4629 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

