У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ

У ніч на середу, 31 грудня, у краснодарському краї рф пролунала серія гучних вибухів. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зокрема, повідомляється про атаку безпілотників та пожежу на нафтобазі у місті туапсе.

У туапсе, за попередніми даними, горить установка АВТ-12, ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ, який відповідає за атмосферно-вакуумну перегонку сировини йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

В ніч на 10 листопада морські дрони атакували Туапсе, ймовірно, пошкодивши один із причалів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а режим дронової небезпеки тривав майже 8 годин.

російське туапсе зазнало нічної атаки БпЛА, під ударом - нафтовий термінал "роснефті"