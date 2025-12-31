У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ
Вночі 31 грудня у краснодарському краї рф пролунали вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників. У туапсе горить установка АВТ-12 на нафтопереробному заводі, ключовий вузол первинної переробки нафти.
У ніч на середу, 31 грудня, у краснодарському краї рф пролунала серія гучних вибухів. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Зокрема, повідомляється про атаку безпілотників та пожежу на нафтобазі у місті туапсе.
У туапсе, за попередніми даними, горить установка АВТ-12, ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ, який відповідає за атмосферно-вакуумну перегонку сировини
В ніч на 10 листопада морські дрони атакували Туапсе, ймовірно, пошкодивши один із причалів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а режим дронової небезпеки тривав майже 8 годин.
