В краснодарском крае рф взрывы: горит ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ
Киев • УНН
Ночью 31 декабря в краснодарском крае рф прогремели взрывы, вероятно, из-за атаки беспилотников. В Туапсе горит установка АВТ-12 на нефтеперерабатывающем заводе, ключевой узел первичной переработки нефти.
В ночь на среду, 31 декабря, в краснодарском крае рф прозвучала серия громких взрывов. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
В частности, сообщается об атаке беспилотников и пожаре на нефтебазе в городе Туапсе.
В Туапсе, по предварительным данным, горит установка АВТ-12, ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ, отвечающий за атмосферно-вакуумную перегонку сырья
Напомним
В ночь на 10 ноября морские дроны атаковали Туапсе, вероятно, повредив один из причалов. Местные жители сообщали о взрывах, а режим дроновой опасности длился почти 8 часов.
российское туапсе подверглось ночной атаке БпЛА, под ударом - нефтяной терминал "роснефти"02.11.25, 02:21 • 4629 просмотров