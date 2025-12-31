В краснодарском крае рф взрывы: горит ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ

В ночь на среду, 31 декабря, в краснодарском крае рф прозвучала серия громких взрывов. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

В частности, сообщается об атаке беспилотников и пожаре на нефтебазе в городе Туапсе.

В Туапсе, по предварительным данным, горит установка АВТ-12, ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗ, отвечающий за атмосферно-вакуумную перегонку сырья говорится в одном из сообщений.

Напомним

В ночь на 10 ноября морские дроны атаковали Туапсе, вероятно, повредив один из причалов. Местные жители сообщали о взрывах, а режим дроновой опасности длился почти 8 часов.

российское туапсе подверглось ночной атаке БпЛА, под ударом - нефтяной терминал "роснефти"