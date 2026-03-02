США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана до исчерпания ракет к системам ПВО - WSJ

США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, прежде чем у них закончатся перехватчики для отражения ответных ударов Тегерана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных нынешних и бывших чиновников и аналитиков, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что при планировании военных действий против Ирана американские военные предупреждали о риске истощения запасов боеприпасов. Теперь это становится критическим фактором для американской армии.

Точный размер американского арсенала перехватчиков ПВО... засекречен. Но повторяющиеся конфликты с Ираном и его посредниками на Ближнем Востоке поглощают запасы ПВО в регионе - говорится в статье.

Указывается, что дефицит высокоточного оружия может повлиять на готовность США к другим потенциальным конфликтам, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время Израиль, участвующий в боевых действиях, также сталкивается с нехваткой части перехватчиков.

"США перебросили большое количество ракет и ракет-перехватчиков в регионы, в том числе от партнеров, у которых есть перехватчики. Если война затянется и понадобится больше ракет-перехватчиков, Пентагону придется решить, получать ли доступ к запасам в Тихом океане", - цитирует издание неназванного американского чиновника.

Напомним

Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности сотрудничать с США и партнерами, чтобы помочь остановить ответные атаки Ирана.

