В США заявили о гибели трех военных в рамках операции в Иране

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 10863 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 24506 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 45445 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 55363 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 67911 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 71407 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 70227 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52273 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53122 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 55499 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
В Багдаде вспыхнули ожесточенные столкновения между полицией и протестующими возле посольства СШАVideo1 марта, 05:47 • 14604 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом1 марта, 06:01 • 29823 просмотра
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico1 марта, 08:21 • 23189 просмотра
Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением09:37 • 8322 просмотра
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%10:49 • 10428 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 76658 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 81218 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 68783 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 71905 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 72384 просмотра
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Джон Хили
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Тегеран
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 40872 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 39388 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 37357 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 36744 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 30969 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Ракетная система С-300

В США заявили о гибели трех военных в рамках операции в Иране

Киев • УНН

 • 364 просмотра

В Иране погибли трое военнослужащих США, еще пятеро получили серьезные ранения во время операции "Эпическая ярость". Это первые потери среди американского персонала после начала воздушных атак США и Израиля на Иран.

В США заявили о гибели трех военных в рамках операции в Иране

В Центральном командовании США заявили о гибели трех военнослужащих в бою, еще пятеро получили ранения в рамках операции в Иране, передает УНН.

По состоянию на 9:30 утра по восточному времени, 1 марта, трое американских военнослужащих погибли в бою, а пятеро получили серьезные ранения в рамках операции "Эпическая ярость". Несколько других получили незначительные осколочные ранения и сотрясения мозга, и находятся в процессе возвращения к службе. Основные боевые операции продолжаются, и наши усилия по реагированию продолжаются 

- говорится в сообщении.

Как пишет Sky News, это были первые потери любого рода среди американского персонала, о которых было объявлено с момента, когда США и Израиль начали воздушные атаки на Иран и убили его верховного лидера в субботу.

Иран сообщил об атаке авианосца США Abraham Lincoln четырьмя ракетами01.03.26, 16:50 • 1930 просмотров

Напомним

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара США и Израиля по Тегерану. СМИ Ирана официально ситуацию не комментировали.

Антонина Туманова

Столкновения
Израиль
Центральное командование США
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран