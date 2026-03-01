В США заявили о гибели трех военных в рамках операции в Иране

В Центральном командовании США заявили о гибели трех военнослужащих в бою, еще пятеро получили ранения в рамках операции в Иране, передает УНН.

По состоянию на 9:30 утра по восточному времени, 1 марта, трое американских военнослужащих погибли в бою, а пятеро получили серьезные ранения в рамках операции "Эпическая ярость". Несколько других получили незначительные осколочные ранения и сотрясения мозга, и находятся в процессе возвращения к службе. Основные боевые операции продолжаются, и наши усилия по реагированию продолжаются