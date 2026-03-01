В США заявили о гибели трех военных в рамках операции в Иране
Киев • УНН
В Иране погибли трое военнослужащих США, еще пятеро получили серьезные ранения во время операции "Эпическая ярость". Это первые потери среди американского персонала после начала воздушных атак США и Израиля на Иран.
В Центральном командовании США заявили о гибели трех военнослужащих в бою, еще пятеро получили ранения в рамках операции в Иране, передает УНН.
По состоянию на 9:30 утра по восточному времени, 1 марта, трое американских военнослужащих погибли в бою, а пятеро получили серьезные ранения в рамках операции "Эпическая ярость". Несколько других получили незначительные осколочные ранения и сотрясения мозга, и находятся в процессе возвращения к службе. Основные боевые операции продолжаются, и наши усилия по реагированию продолжаются
Как пишет Sky News, это были первые потери любого рода среди американского персонала, о которых было объявлено с момента, когда США и Израиль начали воздушные атаки на Иран и убили его верховного лидера в субботу.
Напомним
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара США и Израиля по Тегерану. СМИ Ирана официально ситуацию не комментировали.