Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля

$43.210.00
51.020.00
ukenru
08:36 • 10436 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 17558 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 24504 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 38662 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 39841 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 46436 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 44267 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 42768 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 57887 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47867 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
66%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сегодня над Землей взойдет редкий парад шести планет Солнечной системы28 февраля, 04:15 • 12305 просмотра
В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек28 февраля, 04:33 • 6974 просмотра
Немецкая партия АдГ, вероятно, раскрывает слабые места НАТО для российской разведки28 февраля, 04:49 • 5774 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto28 февраля, 05:06 • 13298 просмотра
Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты28 февраля, 05:21 • 8456 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 20739 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 26005 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 24415 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 28810 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 30320 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Илон Маск
Андрей Сибига
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Ливан
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 4882 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 13688 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 14297 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 14829 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 27170 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Бронетранспортер M113

Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В результате ударов США и Израиля по Ирану уничтожена резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Хаменеи был одной из целей ударов, результаты которых неизвестны.

Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
Фото: x.com/trbrtc

В результате ударов США и Израиля по Ирану была уничтожена резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

По словам израильского чиновника, Хаменеи был одним из нескольких высокопоставленных иранских лидеров, которые стали мишенями ударов США и Израиля сегодня утром, хотя результаты этих ударов остаются неясными.

Фото последствий удара опубликовал в соцсети "Х" журналист The New York Times Кристиан Триберт.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
The New York Times
Тбилиси
Ливан
Дубай
Дональд Трамп
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран