Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля

Фото: x.com/trbrtc

В результате ударов США и Израиля по Ирану была уничтожена резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

По словам израильского чиновника, Хаменеи был одним из нескольких высокопоставленных иранских лидеров, которые стали мишенями ударов США и Израиля сегодня утром, хотя результаты этих ударов остаются неясными.

Фото последствий удара опубликовал в соцсети "Х" журналист The New York Times Кристиан Триберт.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.