Ультраправая партия AfD спровоцировала масштабный скандал в сфере безопасности, направив правительству запрос о критических уязвимостях обороны Альянса, что фактически играет на руку российской разведке. Оппозиционеры требуют предоставить детальные данные о результатах учений в Эстонии, где подразделения НАТО оказались беззащитными перед тактикой украинских операторов дронов. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В Берлине такой шаг расценивают как прямое выполнение "кремлевского списка задач", поскольку разглашение пробелов в радиоэлектронной борьбе и командных возможностях предоставляет москве стратегическое преимущество для планирования будущих атак.

Систематический сбор разведданных для передачи агрессору

Представители правящей коалиции прямо обвиняют AfD в использовании депутатских полномочий для проведения скрытой разведки в пользу россии. Только за последние месяцы партия подала десятки запросов относительно состояния критической инфраструктуры, энергосетей и маршрутов передвижения военной техники.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер подчеркнул, что такая активность является частью гибридной войны рф против Запада, где "Альтернатива для Германии" выступает инструментом кремля для выявления объектов, уязвимых к диверсиям и кибератакам.

Угроза обороноспособности Европы из-за политического лоббирования рф

Запросы Рюдигера Лукассена, представителя AfD по вопросам обороны, касаются не только существующих пробелов, но и точных графиков их устранения, что позволяет российскому командованию рассчитывать окна возможностей для агрессивных действий.

Депутаты от Христианско-демократического союза предостерегают: если эти данные попадут в москву, это сведет на нет усилия НАТО по модернизации защиты мобильных сил. Несмотря на попытки партии прикрыться парламентским контролем, в Берлине все чаще звучат призывы ограничить доступ пророссийских сил к секретным материалам, чтобы не допустить утечки информации, которая непосредственно угрожает безопасности всего европейского континента.

