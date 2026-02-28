$43.210.03
Немецкая партия АдГ, вероятно, раскрывает слабые места НАТО для российской разведки

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Ультраправая партия АдГ спровоцировала скандал, запросив у правительства Германии информацию о критических уязвимостях обороны НАТО. Этот шаг расценивается как выполнение "кремлевского списка задач", что дает Москве стратегическое преимущество.

Немецкая партия АдГ, вероятно, раскрывает слабые места НАТО для российской разведки

Ультраправая партия AfD спровоцировала масштабный скандал в сфере безопасности, направив правительству запрос о критических уязвимостях обороны Альянса, что фактически играет на руку российской разведке. Оппозиционеры требуют предоставить детальные данные о результатах учений в Эстонии, где подразделения НАТО оказались беззащитными перед тактикой украинских операторов дронов. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В Берлине такой шаг расценивают как прямое выполнение "кремлевского списка задач", поскольку разглашение пробелов в радиоэлектронной борьбе и командных возможностях предоставляет москве стратегическое преимущество для планирования будущих атак.

Систематический сбор разведданных для передачи агрессору

Представители правящей коалиции прямо обвиняют AfD в использовании депутатских полномочий для проведения скрытой разведки в пользу россии. Только за последние месяцы партия подала десятки запросов относительно состояния критической инфраструктуры, энергосетей и маршрутов передвижения военной техники.

В Германии задержали предполагаемого убийцу Портнова - СМИ25.02.26, 18:46 • 3256 просмотров

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер подчеркнул, что такая активность является частью гибридной войны рф против Запада, где "Альтернатива для Германии" выступает инструментом кремля для выявления объектов, уязвимых к диверсиям и кибератакам.

Угроза обороноспособности Европы из-за политического лоббирования рф

Запросы Рюдигера Лукассена, представителя AfD по вопросам обороны, касаются не только существующих пробелов, но и точных графиков их устранения, что позволяет российскому командованию рассчитывать окна возможностей для агрессивных действий.

Депутаты от Христианско-демократического союза предостерегают: если эти данные попадут в москву, это сведет на нет усилия НАТО по модернизации защиты мобильных сил. Несмотря на попытки партии прикрыться парламентским контролем, в Берлине все чаще звучат призывы ограничить доступ пророссийских сил к секретным материалам, чтобы не допустить утечки информации, которая непосредственно угрожает безопасности всего европейского континента.

Германия усиливает защиту аэропортов от дронов и вводит уголовную ответственность за саботаж27.02.26, 01:13 • 5414 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Техника
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Альтернатива для Германии
Христианско-демократический союз Германии
НАТО
Европа
Германия
Эстония