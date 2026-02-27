Германия усиливает защиту аэропортов от дронов и вводит уголовную ответственность за саботаж

Немецкий парламент утвердил масштабные изменения в Закон о воздушной безопасности, реагируя на постоянные угрозы шпионажа и гибридных атак на критическую инфраструктуру. Новые правила предоставляют правоохранительным органам и Вооруженным силам Германии более широкие полномочия для нейтрализации беспилотников, а также предусматривают суровое наказание в виде лишения свободы за незаконное проникновение на территорию аэродромов. Об этом сообщает Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Речь идет о противодействии саботажу и постоянной гибридной угрозе, которая способна парализовать международные цепочки поставок и экономику – пояснил необходимость реформы федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт.

Привлечение Бундесвера и разрешение на сбитие беспилотников

Ключевым нововведением закона является упрощение процедуры привлечения армии для защиты гражданских объектов. Отныне федеральные земли могут оперативно обращаться за помощью к Бундесверу, а Министерство обороны получило исключительное право принимать решения о развертывании сил без длительных согласований с МВД.

В исключительных случаях, если существует угроза масштабной катастрофы, военным официально разрешено сбивать дроны над аэропортами и промышленными предприятиями, хотя этот шаг остается крайней мерой.

Уголовная ответственность и штрафы для активистов

Закон вводит новую статью уголовного кодекса: за умышленное и безразрешительное проникновение в зоны безопасности аэропортов нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

Это положение направлено не только на борьбу с техническим шпионажем, но и на сдерживание радикальных протестов, в частности акций климатических активистов, которые ранее блокировали взлетно-посадочные полосы. Правительство Германии рассчитывает, что жесткие санкции будут иметь превентивный эффект и защитят права путешественников и авиаперевозчиков.

Дискуссии относительно конституционности и проверки личности

Несмотря на поддержку со стороны полиции и ассоциаций аэропортов, реформа вызвала споры в политических кругах. Оппозиционные партии и некоторые юристы выражают обеспокоенность по поводу милитаризации внутренней безопасности и пропорциональности наказаний. В то же время Федеральный совет настаивает на дальнейшем усилении мер, предлагая ввести обязательную проверку документов, удостоверяющих личность, непосредственно во время посадки в самолет для полного совпадения данных бронирования с реальными пассажирами.

