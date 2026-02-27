$43.240.02
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
19:13 • 7140 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 14112 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 16633 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 17325 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 28991 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 17965 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 83672 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44161 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51574 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Германия усиливает защиту аэропортов от дронов и вводит уголовную ответственность за саботаж

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Немецкий парламент принял изменения в Закон о воздушной безопасности, предоставляя правоохранительным органам и армии более широкие полномочия для нейтрализации дронов. За незаконное проникновение на аэродромы предусмотрено до пяти лет тюрьмы.

Германия усиливает защиту аэропортов от дронов и вводит уголовную ответственность за саботаж

Немецкий парламент утвердил масштабные изменения в Закон о воздушной безопасности, реагируя на постоянные угрозы шпионажа и гибридных атак на критическую инфраструктуру. Новые правила предоставляют правоохранительным органам и Вооруженным силам Германии более широкие полномочия для нейтрализации беспилотников, а также предусматривают суровое наказание в виде лишения свободы за незаконное проникновение на территорию аэродромов. Об этом сообщает Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Речь идет о противодействии саботажу и постоянной гибридной угрозе, которая способна парализовать международные цепочки поставок и экономику

– пояснил необходимость реформы федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт.

Привлечение Бундесвера и разрешение на сбитие беспилотников

Ключевым нововведением закона является упрощение процедуры привлечения армии для защиты гражданских объектов. Отныне федеральные земли могут оперативно обращаться за помощью к Бундесверу, а Министерство обороны получило исключительное право принимать решения о развертывании сил без длительных согласований с МВД.

Немецкий Stark открывает в Украине технологический центр и запускает производство ударных дронов15.02.26, 00:57 • 5678 просмотров

В исключительных случаях, если существует угроза масштабной катастрофы, военным официально разрешено сбивать дроны над аэропортами и промышленными предприятиями, хотя этот шаг остается крайней мерой.

Уголовная ответственность и штрафы для активистов

Закон вводит новую статью уголовного кодекса: за умышленное и безразрешительное проникновение в зоны безопасности аэропортов нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

Немецкие военные не смогли сбить три неизвестных БПЛА над авиабазой Аннабург07.01.26, 20:50 • 7358 просмотров

Это положение направлено не только на борьбу с техническим шпионажем, но и на сдерживание радикальных протестов, в частности акций климатических активистов, которые ранее блокировали взлетно-посадочные полосы. Правительство Германии рассчитывает, что жесткие санкции будут иметь превентивный эффект и защитят права путешественников и авиаперевозчиков.

Дискуссии относительно конституционности и проверки личности

Несмотря на поддержку со стороны полиции и ассоциаций аэропортов, реформа вызвала споры в политических кругах. Оппозиционные партии и некоторые юристы выражают обеспокоенность по поводу милитаризации внутренней безопасности и пропорциональности наказаний. В то же время Федеральный совет настаивает на дальнейшем усилении мер, предлагая ввести обязательную проверку документов, удостоверяющих личность, непосредственно во время посадки в самолет для полного совпадения данных бронирования с реальными пассажирами.

Германия создает новое полицейское подразделение для борьбы с беспилотниками03.12.25, 03:21 • 6828 просмотров

Степан Гафтко

