Немецкие военные не смогли сбить три неизвестных БПЛА над авиабазой Аннабург

Эксклюзив
16:27 • 6342 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 10976 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 10704 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 14019 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 18699 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 25228 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 24225 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 25237 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18811 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17565 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Популярные новости
Готовила ракетный удар рф по ТЭЦ и заложила GPS-трекер: СБУ задержала 16-летнюю девушку в КропивницкомPhotoVideo7 января, 09:57 • 6394 просмотра
Доступ к интернету Starlink расширяют на поезда дальнего следования - Укрзализныця7 января, 09:59 • 5604 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина7 января, 10:32 • 33896 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 21992 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 17213 просмотра
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN14:22 • 4990 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 39520 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 59253 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 101682 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 93158 просмотра
Немецкие военные не смогли сбить три неизвестных БПЛА над авиабазой Аннабург

Киев • УНН

 • 808 просмотра

1 декабря 2025 года три неизвестных БПЛА были замечены над авиабазой Аннабург. Немецкие военные не смогли их сбить, предполагая, что дроны разведывали местонахождение системы ПРО Arrow-3.

Немецкие военные не смогли сбить три неизвестных БПЛА над авиабазой Аннабург

Немецкие военные не смогли сбить три неизвестных БПЛА, которые пытались выяснить местонахождение системы ПРО Arrow-3, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Инцидент с неизвестными дронами над авиабазой Аннабург в федеральной земле Саксония-Анхальт произошел еще 1 декабря 2025 года, но известно о нем стало только сейчас. Сообщается, что три беспилотника заметили на высоте около 100 метров над военным объектом. Группа быстрого реагирования запустила свой боевой дрон и идентифицировала один из БПЛА, однако уничтожить его не удалось.

В бундесвере предполагают, что имели дело с дронами-разведчиками, которые пытались узнать местонахождение системы ПРО Arrow-3. Эта американо-израильская система, способная перехватывать ракеты на большой высоте, поступила на вооружение немецкой армии.

После инцидента было возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Германия создает новое полицейское подразделение для борьбы с беспилотниками03.12.25, 03:21 • 6782 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
Бундесвер