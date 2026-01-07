Немецкие военные не смогли сбить три неизвестных БПЛА над авиабазой Аннабург
Киев • УНН
1 декабря 2025 года три неизвестных БПЛА были замечены над авиабазой Аннабург. Немецкие военные не смогли их сбить, предполагая, что дроны разведывали местонахождение системы ПРО Arrow-3.
Немецкие военные не смогли сбить три неизвестных БПЛА, которые пытались выяснить местонахождение системы ПРО Arrow-3, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Инцидент с неизвестными дронами над авиабазой Аннабург в федеральной земле Саксония-Анхальт произошел еще 1 декабря 2025 года, но известно о нем стало только сейчас. Сообщается, что три беспилотника заметили на высоте около 100 метров над военным объектом. Группа быстрого реагирования запустила свой боевой дрон и идентифицировала один из БПЛА, однако уничтожить его не удалось.
В бундесвере предполагают, что имели дело с дронами-разведчиками, которые пытались узнать местонахождение системы ПРО Arrow-3. Эта американо-израильская система, способная перехватывать ракеты на большой высоте, поступила на вооружение немецкой армии.
После инцидента было возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.
