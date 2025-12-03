$42.340.08
23:38 • 1696 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
22:18 • 5352 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 20590 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 56960 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 42540 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 34513 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 32040 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58035 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 54598 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60934 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Германия создает новое полицейское подразделение для борьбы с беспилотниками

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Германия формирует новое подразделение полиции из 130 офицеров для обнаружения и нейтрализации дронов. На это выделено более 100 миллионов евро на 2025-2026 годы.

Германия создает новое полицейское подразделение для борьбы с беспилотниками

Во вторник, 2 декабря, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о создании нового подразделения в полиции, которое будет специализироваться на противодействии беспилотникам. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.

Детали

Министр внутренних дел Германии сообщил, что новое подразделение войдет в состав национального спецподразделения федеральной полиции Германии и будет отвечать за обнаружение и нейтрализацию беспилотников.

По его словам, подразделение будет состоять из 130 офицеров, которых разместят по всей стране и будут быстро направлять в районы, где происходят инциденты с участием дронов.

Это важный сигнал о том, что мы противостоим гибридным угрозам. Мы создаем четкую миссию по обнаружению, перехвату и, да, также сбиванию дронов в случае необходимости

- подчеркнул Добриндт.

Он добавил, что Германия выделила более 100 млн евро на 2025-2026 годы для приобретения датчиков и глушилок для противодействия беспилотникам.

Напомним

В октябре зафиксировано рекордное количество появлений дронов над военными объектами Германии, особенно над морской компонентой. Немецкая полиция расследует возможную причастность российской разведки к этим инцидентам.

Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов16.11.25, 13:42 • 7781 просмотр

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Техника
Государственный бюджет
Германия