Германия создает новое полицейское подразделение для борьбы с беспилотниками

Во вторник, 2 декабря, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о создании нового подразделения в полиции, которое будет специализироваться на противодействии беспилотникам. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.

Детали

Министр внутренних дел Германии сообщил, что новое подразделение войдет в состав национального спецподразделения федеральной полиции Германии и будет отвечать за обнаружение и нейтрализацию беспилотников.

По его словам, подразделение будет состоять из 130 офицеров, которых разместят по всей стране и будут быстро направлять в районы, где происходят инциденты с участием дронов.

Это важный сигнал о том, что мы противостоим гибридным угрозам. Мы создаем четкую миссию по обнаружению, перехвату и, да, также сбиванию дронов в случае необходимости - подчеркнул Добриндт.

Он добавил, что Германия выделила более 100 млн евро на 2025-2026 годы для приобретения датчиков и глушилок для противодействия беспилотникам.

Напомним

В октябре зафиксировано рекордное количество появлений дронов над военными объектами Германии, особенно над морской компонентой. Немецкая полиция расследует возможную причастность российской разведки к этим инцидентам.

