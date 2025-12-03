Германия создает новое полицейское подразделение для борьбы с беспилотниками
Киев • УНН
Германия формирует новое подразделение полиции из 130 офицеров для обнаружения и нейтрализации дронов. На это выделено более 100 миллионов евро на 2025-2026 годы.
Во вторник, 2 декабря, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о создании нового подразделения в полиции, которое будет специализироваться на противодействии беспилотникам. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.
Детали
Министр внутренних дел Германии сообщил, что новое подразделение войдет в состав национального спецподразделения федеральной полиции Германии и будет отвечать за обнаружение и нейтрализацию беспилотников.
По его словам, подразделение будет состоять из 130 офицеров, которых разместят по всей стране и будут быстро направлять в районы, где происходят инциденты с участием дронов.
Это важный сигнал о том, что мы противостоим гибридным угрозам. Мы создаем четкую миссию по обнаружению, перехвату и, да, также сбиванию дронов в случае необходимости
Он добавил, что Германия выделила более 100 млн евро на 2025-2026 годы для приобретения датчиков и глушилок для противодействия беспилотникам.
Напомним
В октябре зафиксировано рекордное количество появлений дронов над военными объектами Германии, особенно над морской компонентой. Немецкая полиция расследует возможную причастность российской разведки к этим инцидентам.
Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов16.11.25, 13:42 • 7781 просмотр