Німеччина створює новий поліцейський підрозділ для боротьби з безпілотниками

У вівторок, 2 грудня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт оголосив про створення нового підрозділу в поліції, який спеціалізуватиметься на протидії безпілотникам. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Німеччини повідомив, що новий підрозділ увійде до складу національного спецпідрозділу федеральної поліції Німеччини і буде відповідати за виявлення та нейтралізацію безпілотників.

За його словами, підрозділ складатиметься до 130 офіцерів, яких розмістять по всій країні та швидко скеровуватимуть до районів, де стаються інциденти за участю дронів.

Це важливий сигнал про те, що ми протистоїмо гібридним загрозам. Ми створюємо чітку місію з виявлення, перехоплення і, так, також збивання дронів у разі необхідності - наголосив Добріндт.

Він додав, що Німеччина виділила більш ніж 100 млн євро на 2025-2026 роки для придбання датчиків і глушилок для протидії безпілотникам.

Нагадаємо

У жовтні зафіксовано рекордну кількість появ дронів над військовими об'єктами Німеччини, особливо над морською компонентою. Німецька поліція розслідує можливу причетність російської розвідки до цих інцидентів.

Німеччина інвестує €100 млн у технології захисту від дронів