$42.990.27
50.180.25
ukenru
10:37 • 1746 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
09:48 • 3082 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єрVideo
09:38 • 7122 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 16670 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 20538 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 64403 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 58459 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 45303 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 64975 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32730 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
6.4м/с
82%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені9 січня, 01:22 • 14729 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 18567 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні07:00 • 20228 перегляди
Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС07:16 • 12861 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви09:56 • 8210 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 38678 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 64385 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 42239 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 64965 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 91732 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Львівська область
Львів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 48630 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 51656 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 74127 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 92811 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 133762 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Fox News

Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку

Київ • УНН

 • 1746 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що використання росією ракети "орєшнік" є ескалацією проти України та попередженням для Європи і США.

Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку

Повідомлення про використання росією ракети "орєшнік" є явною ескалацією проти України та покликані попередити Європу та США, європейські партнери повинні надати підтримку Україні, шляхом додаткових санкцій та ППО, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X у п'ятницю, пише УНН

путін не хоче миру, відповідь росії на дипломатію - це ще більше ракет та руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів повторюватиметься, доки ми не допоможемо Україні її розірвати. Повідомлення про використання росією ракети "орєшнік" є явною ескалацією проти України та мають на меті попередження для Європи та США

- вказала голова дипломатії ЄС Каллас.

Каллас наголосила, що "країни ЄС повинні глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони та негайно виконати свої зобов'язання".

"Ми також повинні ще більше підвищити ціну цієї війни для москви, зокрема шляхом посилення санкцій", - вказала голова дипломатії ЄС.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до річниці російського вторгнення в Україну - ЗМІ31.12.25, 13:37 • 3202 перегляди

Доповнення

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН, засідання Ради Україна-НАТО, реагування в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, після тверджень рф про застосування БРСД, так званого "орєшніка", проти Львівської області.

Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС09.01.26, 09:16 • 12993 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Львівська область
Рада Безпеки ООН
Кая Каллас
Рада Європи
НАТО
Європейський Союз
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна