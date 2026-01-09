Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку

Повідомлення про використання росією ракети "орєшнік" є явною ескалацією проти України та покликані попередити Європу та США, європейські партнери повинні надати підтримку Україні, шляхом додаткових санкцій та ППО, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X у п'ятницю, пише УНН.

путін не хоче миру, відповідь росії на дипломатію - це ще більше ракет та руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів повторюватиметься, доки ми не допоможемо Україні її розірвати. Повідомлення про використання росією ракети "орєшнік" є явною ескалацією проти України та мають на меті попередження для Європи та США - вказала голова дипломатії ЄС Каллас.

Каллас наголосила, що "країни ЄС повинні глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони та негайно виконати свої зобов'язання".

"Ми також повинні ще більше підвищити ціну цієї війни для москви, зокрема шляхом посилення санкцій", - вказала голова дипломатії ЄС.

Доповнення

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН, засідання Ради Україна-НАТО, реагування в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, після тверджень рф про застосування БРСД, так званого "орєшніка", проти Львівської області.

Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС