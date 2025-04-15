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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22771 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 145568 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130767 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132871 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130013 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131183 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194483 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77141 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164313 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116125 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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В Україні заброньовано не більше 5% IT-спеціалістів від загальної кількості. Найбільше людей заброньовано в енергетиці та виробництві зброї, повідомив Михайло Федоров.

Війна • 12 квітня, 10:58 • 4148 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

В Україні планують запустити онлайн-сервіс складання іспитів на водійські права у застосунку "Дія". Штучний інтелект відстежуватиме поведінку під час тестування.

Суспільство • 12 квітня, 10:29 • 16221 перегляди

Федоров назвав першу область, усі школи якої під'єднуються до екосистеми "Мрія"

Запорізька область стала першою, де всі школи приєдналися до освітньої екосистеми "Мрія", попри близькість до фронту. 150 шкіл вже працюють з "Мрією".

Технології • 10 квітня, 09:55 • 10773 перегляди

Цього року в Україні запустять пілотний проєкт "Мрія" для дитсадків: що там буде

У 2025 році в Україні стартує пілотний проєкт "Мрія" для дошкільної освіти. Вихователі, батьки та адміністрація отримають зручні цифрові інструменти.

Суспільство • 8 квітня, 19:59 • 7483 перегляди

В Україні мотивуватимуть дітей до навчання квитками в кіно, майстер-класами та VR-квестами - Мінцифри

У застосунку "Мрія" діти отримуватимуть віртуальну валюту за навчальні досягнення та обмінюватимуть на реальні заохочення. Також передбачені віртуальні винагороди за домашні завдання.

Суспільство • 8 квітня, 19:35 • 7111 перегляди

У "Мрії" планується і в подальшому впроваджувати інструменти штучного інтелекту - Федоров

У застосунку "Мрія" планується впровадження штучного інтелекту. Він допоможе школярам будувати освітню траєкторію та рекомендуватиме контент, як у YouTube.

Суспільство • 8 квітня, 17:25 • 12894 перегляди

Більше 100 пар скористалися послугою реєстрації шлюбу онлайн для військовослужбовців і військовослужбовиць – Мін’юст

В Україні понад 100 пар військовослужбовців скористалися пріоритетною онлайн-реєстрацією шлюбу. Сервіс реалізовано Мін'юстом спільно з Міноборони та Мінцифри.

Суспільство • 8 квітня, 15:20 • 11886 перегляди

Україна буде використовувати ШІ для підрахунку збитків та пошуком воєнних злочинців - Єрмак

Україна планує використовувати штучний інтелект для обробки даних, визначення збитків та пошуку злочинців. ШІ допоможе ідентифікувати винних та встановити справедливість.

Війна • 4 квітня, 15:22 • 13179 перегляди

Військові одружуватимуться в "Дії" поза чергою: Кабмін ухвалив зміни

Захисники України зможуть пріоритетно бронювати дату онлайн-шлюбу через застосунок "Армія+". Послуга не розповсюджується на військових ГУР та СБУ.

Суспільство • 4 квітня, 11:58 • 6160 перегляди

Ще 5 тисяч терміналів Starlink отримала Україна від Польщі

Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink для забезпечення зв'язку в лікарнях, школах та на об'єктах критичної інфраструктури. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів.

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В Україні відбулась перша конференція AI Day 2025, присвячена застосуванню ШІ в бізнесі. Експерти обговорили вплив ШІ на економіку, юридичні аспекти та нові управлінські ролі.

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Робот Ardal кластеру Brave1 врятував трьох поранених військових, які місяць були в оточенні. Він подолав 17 км під обстрілами, а в операції брали участь понад 50 осіб.

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Мінцифра працює над 5 ШІ-продуктами: Федоров розповів деталі

Михайло Федоров розповів про розробку 5 продуктів на базі штучного інтелекту, які допоможуть державі працювати ефективніше, а українцям отримувати послуги прозоріше.

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П’ятеро поранених у Запоріжжі: окупанти атакували прифронтову громаду

Кількість постраждалих у прифронтовій громаді збільшилася до п'яти осіб. До медиків звернулися 47-річна жінка та 50-річний чоловік, які отримали поранення.

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Федоров задекларував понад 1,1 млн грн зарплати та AUDI Q8

Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн зарплати за 2024 рік, квартиру в Києві та AUDI Q8.

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В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

Мінцифри розробляє українську велику мовну модель, що пришвидшить інтеграцію ШІ в державу, бізнес та ключові сфери життя українців. Модель планують запустити до грудня 2025 року.

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Знищує цілі в морі, на землі та у повітрі: в Україні створили універсальний водний дрон "Катран"

Українські розробники представили дрон "Катран", що може долати понад 1000 км та ефективно знищувати морські, наземні й повітряні цілі. Він має систему розпізнавання загроз.

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Парламент ухвалив законопроєкт №9549, що спрощує отримання землі операторами для будівництва базових станцій. Це сприятиме швидшому відновленню зв'язку на деокупованих територіях.

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Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.

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Китай лідирує у розвитку 6G, США та Європа відстають - ЗМІ

Китай активно впроваджує 6G, встановивши технологічні стандарти. США та Європа не поспішають з розвитком 6G через повільне розгортання 5G.

Технології • 24 березня, 07:46 • 21625 перегляди

У 2025 році в "Дії" з'являться всі 45 категорій Міжнародного реєстру збитків - Федоров

У 2025 році в "Дії" стануть доступні всі 45 категорій Міжнародного реєстру збитків. Зараз відкрито 6 нових категорій, включаючи вимушене переміщення та тілесні ушкодження.

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Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16 після російської атаки. Двоє людей звернулися за медичною допомогою, серед них 18-річний хлопець.

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Удар по Запоріжжю: одна жертва та шестеро поранених, двоє у важкому стані

росія атакувала Запоріжжя дронами, внаслідок чого загинула жінка. Кількість поранених зросла до шести, двоє з них у вкрай важкому стані.

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Масована атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 5

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до п'яти, троє з них у важкому стані. Росіяни продовжують обстрілювати прифронтові громади.

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У Запоріжжі троє постраждалих внаслідок ворожої атаки, пошкоджено будинки

У Запоріжжі внаслідок атаки є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок, попередньо троє постраждалих. Тривога триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях.

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Рекап п’ятого сезону "Закрив Раунд": пригадуємо найцікавіші випуски головного подкасту про технології

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На Запоріжжі відновлюють електропостачання після атаки окупантів

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Дозволи на зброю в "Дії": згенеровано понад 90 тис. документів за 8 годин

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Суспільство • 10 березня, 18:10 • 29731 перегляди