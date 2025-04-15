Дозволи на зброю в "Дії": згенеровано вже 244 тис. документів

В "Дії" згенеровано 244 тис. дозволів на зброю. Михайло Федоров повідомив, що послуга стає все більш популярною серед українців, а опитування в "Дії" підтримало її запуск.