В Україні заброньовано не більше 5% IT-спеціалістів від загальної кількості. Найбільше людей заброньовано в енергетиці та виробництві зброї, повідомив Михайло Федоров.
В Україні планують запустити онлайн-сервіс складання іспитів на водійські права у застосунку "Дія". Штучний інтелект відстежуватиме поведінку під час тестування.
Запорізька область стала першою, де всі школи приєдналися до освітньої екосистеми "Мрія", попри близькість до фронту. 150 шкіл вже працюють з "Мрією".
У 2025 році в Україні стартує пілотний проєкт "Мрія" для дошкільної освіти. Вихователі, батьки та адміністрація отримають зручні цифрові інструменти.
У застосунку "Мрія" діти отримуватимуть віртуальну валюту за навчальні досягнення та обмінюватимуть на реальні заохочення. Також передбачені віртуальні винагороди за домашні завдання.
У застосунку "Мрія" планується впровадження штучного інтелекту. Він допоможе школярам будувати освітню траєкторію та рекомендуватиме контент, як у YouTube.
В Україні понад 100 пар військовослужбовців скористалися пріоритетною онлайн-реєстрацією шлюбу. Сервіс реалізовано Мін'юстом спільно з Міноборони та Мінцифри.
Україна планує використовувати штучний інтелект для обробки даних, визначення збитків та пошуку злочинців. ШІ допоможе ідентифікувати винних та встановити справедливість.
Захисники України зможуть пріоритетно бронювати дату онлайн-шлюбу через застосунок "Армія+". Послуга не розповсюджується на військових ГУР та СБУ.
Україна отримала від Польщі ще 5 тисяч терміналів Starlink для забезпечення зв'язку в лікарнях, школах та на об'єктах критичної інфраструктури. Загалом Україна отримала понад 50 тисяч терміналів.
В Україні відбулась перша конференція AI Day 2025, присвячена застосуванню ШІ в бізнесі. Експерти обговорили вплив ШІ на економіку, юридичні аспекти та нові управлінські ролі.
Робот Ardal кластеру Brave1 врятував трьох поранених військових, які місяць були в оточенні. Він подолав 17 км під обстрілами, а в операції брали участь понад 50 осіб.
Михайло Федоров розповів про розробку 5 продуктів на базі штучного інтелекту, які допоможуть державі працювати ефективніше, а українцям отримувати послуги прозоріше.
Кількість постраждалих у прифронтовій громаді збільшилася до п'яти осіб. До медиків звернулися 47-річна жінка та 50-річний чоловік, які отримали поранення.
Міністр Федоров задекларував 1,1 млн грн зарплати за 2024 рік, квартиру в Києві та AUDI Q8.
Мінцифри розробляє українську велику мовну модель, що пришвидшить інтеграцію ШІ в державу, бізнес та ключові сфери життя українців. Модель планують запустити до грудня 2025 року.
Українські розробники представили дрон "Катран", що може долати понад 1000 км та ефективно знищувати морські, наземні й повітряні цілі. Він має систему розпізнавання загроз.
Парламент ухвалив законопроєкт №9549, що спрощує отримання землі операторами для будівництва базових станцій. Це сприятиме швидшому відновленню зв'язку на деокупованих територіях.
Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.
Китай активно впроваджує 6G, встановивши технологічні стандарти. США та Європа не поспішають з розвитком 6G через повільне розгортання 5G.
У 2025 році в "Дії" стануть доступні всі 45 категорій Міжнародного реєстру збитків. Зараз відкрито 6 нових категорій, включаючи вимушене переміщення та тілесні ушкодження.
В "Дії" згенеровано 244 тис. дозволів на зброю. Михайло Федоров повідомив, що послуга стає все більш популярною серед українців, а опитування в "Дії" підтримало її запуск.
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16 після російської атаки. Двоє людей звернулися за медичною допомогою, серед них 18-річний хлопець.
росія атакувала Запоріжжя дронами, внаслідок чого загинула жінка. Кількість поранених зросла до шести, двоє з них у вкрай важкому стані.
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до п'яти, троє з них у важкому стані. Росіяни продовжують обстрілювати прифронтові громади.
У Запоріжжі внаслідок атаки є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок, попередньо троє постраждалих. Тривога триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях.
Уряд утворив Дepжагентство ПлейСіті для реалізації політики в cфері азартних ігор, замість КРАІЛ. Агентство координуватиметься Мінцифрою, чисельність – 61 особа.
Подкаст "Закрив Раунд" досяг середини п’ятого сезону, охопивши теми від інвестицій до технологій. Серед гостей були Михайло Федоров та інші впливові особи.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання в Кушугумській громаді після ворожого обстрілу. У Малокатеринівці вже відновлено подачу електрики, в інших селищах – за графіком.
В застосунку "Дія" запрацювала функція генерації дозволів на зброю. За перші 8 годин роботи сервісу було згенеровано понад 90 тисяч дозволів.