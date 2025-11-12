В Україні 42% дорослих і 70 % підлітків користуються ШІ - дослідження
Київ • УНН
42% дорослих і 70% підлітків в Україні регулярно користуються інструментами ШІ. Половина дорослих та 76% підлітків вже приймали рішення на основі взаємодії зі штучним інтелектом.
Штучний інтелект швидко стає частиною повсякденного життя українців. 42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами ШІ на постійній основі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, посилаючись на результати дослідження Дія.Освіта, передає УНН.
Деталі
Федоров наголосив, що Україна прагне бути серед лідерів за практичним упровадженням штучного інтелекту — і ця амбіція вже живе на національному рівні.
За підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, провели дослідження цифрових навичок українців. Уже зараз половина дорослих та 76% підлітків хоча б раз ухвалювали рішення, спираючись на результати взаємодії зі штучним інтелектом.
Штучний інтелект швидко стає частиною повсякденного життя українців. 42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами ШІ на постійній основі: створюють тексти, шукають інформацію, вчаться чи працюють за його допомогою. Щоб українці могли швидко опановувати сучасні цифрові навички, на платформі Дія.Освіта ми створили окремий розділ "Штучний інтелект" з 11 освітніми матеріалами — від коротких відео до повноцінних курсів
