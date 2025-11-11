Світовий рекорд: Дія.AI визнали першим національним ШІ-асистентом із державних послуг

Книга світових рекордів визнала створення Дія.AI досягненням у категоріях "Вперше" та "Винаходи". Це перший у світі ШІ-асистент, який надає громадянам державні послуги на національному рівні, передає УНН із посиланням на Мінцифри.

Деталі

За даними відомства, рекорд зафіксували під час WINWIN Summit у Києві 4 листопада. Генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк вручила сертифікати представникам команд, які сприяли реалізації рішення:

Михайлові Федорову, Першому віцепрем’єр-міністру — Міністру цифрової трансформації України;

Вікторові Ляху, президенту Фонду Східна Європа;

Жакові Герберу, Делегату Федеральної ради Швейцарії з питань України;

Шарлотті Сюрен, Заступниці Керівника Місії Посольства Великої Британії в Києві.

"Ми переходимо від Digital State до Agentic State — держави, де ШІ допомагає ухвалювати рішення, автоматизує процеси й створює новий рівень взаємодії з громадянами. Запуск Дія.AI — це перший важливий крок на цьому шляху. Ми інтегруємо штучний інтелект у державні сервіси, щоб українці отримували державні послуги швидко, легко та за одним запитом. Україна повинна бути серед лідерів за практичним упровадженням штучного інтелекту — і ми втілюємо цю візію вже зараз", — наголосив Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр — тіністр цифрової трансформації України.

Міжнародне визнання рекорду підтвердило унікальність української цифрової розробки — ШІ-асистента Дія.AI, запущеного у вересні 2025 року. Це перший у світі приклад використання штучного інтелекту на національному рівні для надання держпослуг.

"Штучний інтелект у державних сервісах є справжнім технологічним проривом, тож країни, які впроваджують його, отримають значні переваги, з точки зору ефективності та результативності. Водночас надзвичайно важливо вибудовувати довіру між державою та її громадянами. Україна демонструє, що цифрові рішення можуть бути не лише інноваційними, а й етичними, прозорими та орієнтованими на людей. Для Швейцарії є великою честю підтримувати партнерство, яке задає тон цифровій трансформації по всій Європі", — підкреслив Жак Гербер, Делегат Федеральної ради Швейцарії у справах України, Посол.

"Визнання Дія.AI світовим рекордом — це ще одне підтвердження унікальних досягнень України у цифровій трансформації. Велика Британія пишається бути партнером України у сфері інновацій, які є одним із ключових напрямів нашого Сторічного партнерства між Британією та Україною", — наголосила Шарлотт Сюрен, Заступниця Керівника Місії Посольства Великої Британії в Києві.

Дія.AI показує, як технології можуть зробити спілкування з державою швидким, зручним і зрозумілим. Завдяки інтеграції з держреєстрами асистент відповідає на запитання й допомагає отримувати послуги у форматі звичайного чату на порталі Дія.

"Україна знову довела, що є глобальним новатором у сфері цифровізації. Визнання цього рекорду — не лише відзнака команди, а й символ того, що Україна може бути технологічною, ефективною й орієнтованою на людей навіть попри виклики війни", — зазначив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

Додамо

Як додали у Мінцифри, Дія.АІ розроблено за сприяння проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev, та за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.