Світовий рекорд: Дія.AI визнали першим національним ШІ-асистентом із державних послуг

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10599 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26819 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35083 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52427 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33908 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50445 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41448 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22952 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24860 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26285 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18687 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11238 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17535 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9486 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6016 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52425 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45891 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50444 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41447 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6032 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30021 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35285 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60986 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136978 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Світовий рекорд: Дія.AI визнали першим національним ШІ-асистентом із державних послуг

Київ • УНН

 • 2234 перегляди

Книга світових рекордів визнала Дія.AI досягненням у категоріях "Вперше" та "Винаходи". Це перший у світі ШІ-асистент, який надає громадянам державні послуги на національному рівні.

Світовий рекорд: Дія.AI визнали першим національним ШІ-асистентом із державних послуг

Книга світових рекордів визнала створення Дія.AI досягненням у категоріях "Вперше" та "Винаходи". Це перший у світі ШІ-асистент, який надає громадянам державні послуги на національному рівні, передає УНН із посиланням на Мінцифри.

Деталі

За даними відомства, рекорд зафіксували під час WINWIN Summit у Києві 4 листопада. Генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк вручила сертифікати представникам команд, які сприяли реалізації рішення:

  • Михайлові Федорову, Першому віцепрем’єр-міністру — Міністру цифрової трансформації України;
    • Вікторові Ляху, президенту Фонду Східна Європа;
      • Жакові Герберу, Делегату Федеральної ради Швейцарії з питань України;
        • Шарлотті Сюрен, Заступниці Керівника Місії Посольства Великої Британії в Києві.

          "Ми переходимо від Digital State до Agentic State — держави, де ШІ допомагає ухвалювати рішення, автоматизує процеси й створює новий рівень взаємодії з громадянами. Запуск Дія.AI — це перший важливий крок на цьому шляху. Ми інтегруємо штучний інтелект у державні сервіси, щоб українці отримували державні послуги швидко, легко та за одним запитом. Україна повинна бути серед лідерів за практичним упровадженням штучного інтелекту — і ми втілюємо цю візію вже зараз", — наголосив Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр — тіністр цифрової трансформації України.

          Міжнародне визнання рекорду підтвердило унікальність української цифрової розробки — ШІ-асистента Дія.AI, запущеного у вересні 2025 року. Це перший у світі приклад використання штучного інтелекту на національному рівні для надання держпослуг.

          "Штучний інтелект у державних сервісах є справжнім технологічним проривом, тож країни, які впроваджують його, отримають значні переваги, з точки зору ефективності та результативності. Водночас надзвичайно важливо вибудовувати довіру між державою та її громадянами. Україна демонструє, що цифрові рішення можуть бути не лише інноваційними, а й етичними, прозорими та орієнтованими на людей. Для Швейцарії є великою честю підтримувати партнерство, яке задає тон цифровій трансформації по всій Європі", — підкреслив Жак Гербер, Делегат Федеральної ради Швейцарії у справах України, Посол.

          Ідентифікація з 14 років та ШІ-технології: уряд вніс зміни щодо "Дії"06.11.25, 11:26 • 3660 переглядiв

          "Визнання Дія.AI світовим рекордом — це ще одне підтвердження унікальних досягнень України у цифровій трансформації. Велика Британія пишається бути партнером України у сфері інновацій, які є одним із ключових напрямів нашого Сторічного партнерства між Британією та Україною", — наголосила Шарлотт Сюрен, Заступниця Керівника Місії Посольства Великої Британії в Києві.

          Дія.AI показує, як технології можуть зробити спілкування з державою швидким, зручним і зрозумілим. Завдяки інтеграції з держреєстрами асистент відповідає на запитання й допомагає отримувати послуги у форматі звичайного чату на порталі Дія.

          "Україна знову довела, що є глобальним новатором у сфері цифровізації. Визнання цього рекорду — не лише відзнака команди, а й символ того, що Україна може бути технологічною, ефективною й орієнтованою на людей навіть попри виклики війни", — зазначив Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа.

          Додамо

          Як додали у Мінцифри, Дія.АІ розроблено за сприяння проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev, та за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

          Антоніна Туманова

          СуспільствоТехнології
          Техніка
          Війна в Україні
          Михайло Федоров
          Швейцарія
          Велика Британія
          Україна
          Київ