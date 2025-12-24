Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
Київ • УНН
У москві 24 грудня ліквідовано двох російських поліцейських, які воювали в Україні і катували українських військовополонених. Ще двоє отримали тяжкі травми від вибуху біля поліцейського відділку.
В ніч на 24 грудня у москві ліквідували двох російських поліцейських, які брали участь у війні проти України і катували українських військовополонених. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в розвідці.
Деталі
За даними джерел, це сталось близько першої години ночі за московським часом на вулиці єлецькій на півдні російської столиці. Чоловік, незгодний з агресивною політикою своєї держави, наблизився до патрульного автомобіля, який стояв неподалік поліцейського відділку, після чого кинув у вікно авто вибуховий пакет.
Внаслідок вибуху загинуло двоє російських поліцейських. Ще двоє опинились в лікарнях з тяжкими травмами. Джерела в українській розвідці зазначають, що ліквідовані поліцейські раніше брали участь в російській збройній агресії проти України і катували українських полонених.
Це суперечить Женевським конвенціям та правилам і звичаям ведення війни
Нагадаємо
22 грудня у росії повідомили про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві.
Згодом у слідчому комітеті рф оголосили, що начальник управління оперативної підготовки генштабу зс рф генерал-лейтенант фаніл сарваров помер від травм після підриву його автомобіля в москві.