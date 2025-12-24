$42.100.05
49.640.15
ukenru
11:12 • 268 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 7208 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 25860 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 43127 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 57462 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 64943 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 40520 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 49660 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22082 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19258 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
60%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 12374 перегляди
США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова24 грудня, 02:54 • 4998 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 17117 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 7192 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 11067 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 57462 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 35491 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 64943 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 49660 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 103938 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Китай
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 7290 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 30365 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 27842 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 30987 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 32916 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Фільм

Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві

Київ • УНН

 • 272 перегляди

У москві 24 грудня ліквідовано двох російських поліцейських, які воювали в Україні і катували українських військовополонених. Ще двоє отримали тяжкі травми від вибуху біля поліцейського відділку.

Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві

В ніч на 24 грудня у москві ліквідували двох російських поліцейських, які брали участь у війні проти України і катували українських військовополонених. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в розвідці.

Деталі

За даними джерел, це сталось близько першої години ночі за московським часом на вулиці єлецькій на півдні російської столиці. Чоловік, незгодний з агресивною політикою своєї держави, наблизився до патрульного автомобіля, який стояв неподалік поліцейського відділку, після чого кинув у вікно авто вибуховий пакет.

Внаслідок вибуху загинуло двоє російських поліцейських. Ще двоє опинились в лікарнях з тяжкими травмами. Джерела в українській розвідці зазначають, що ліквідовані поліцейські раніше брали участь в російській збройній агресії проти України і катували українських полонених.

Це суперечить Женевським конвенціям та правилам і звичаям ведення війни

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

22 грудня у росії повідомили про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві.

Згодом у слідчому комітеті рф оголосили, що начальник управління оперативної підготовки генштабу зс рф генерал-лейтенант фаніл сарваров помер від травм після підриву його автомобіля в москві.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини СвітуПодії
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна