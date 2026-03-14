ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
Київ • УНН
Обмежувальні заходи діятимуть до 15 вересня 2026 року для фізичних та юридичних осіб. Зі списків виключили двох осіб та п'ятьох померлих діячів.
Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2026 року, передає УНН із посиланням на повідомлення Ради ЄС.
Деталі
Індивідуальні списки продовжуватимуть застосовуватися до близько 2600 фізичних та юридичних осіб, які стали мішенню у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію росії проти України. Чинні обмежувальні заходи включають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, що входять до списку.
У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не поновлювати обмеження щодо двох осіб та виключити зі списку п'ятьох померлих осіб.
Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію росії проти України, ЄС значно розширив санкції проти росії з метою значного послаблення економічної бази росії, позбавлення її критично важливих технологій та ринків, а також значного обмеження її здатності вести війну.
Як зазначено в тексті, підтриманому 25 главами держав та урядів на засіданні Європейської Ради 18 грудня 2025 року, ЄС підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС продовжуватиме надавати, у координації з однодумцями-партнерами та союзниками, всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу.
ЄС, як і раніше, рішуче налаштований підтримувати та посилювати тиск на росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну агресії та розпочала змістовні переговори щодо миру .