ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины

Совет ЕС сегодня принял решение продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2026 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

Индивидуальные списки будут по-прежнему применяться к около 2600 физическим и юридическим лицам, которые стали мишенью в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины. Действующие ограничительные меры включают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, включенным в список.

В контексте пересмотра санкций Совет также решил не возобновлять ограничения в отношении двух лиц и исключить из списка пятерых умерших лиц.

После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию России против Украины, ЕС значительно расширил санкции против России с целью значительного ослабления экономической базы России, лишения ее критически важных технологий и рынков, а также значительного ограничения ее способности вести войну.

Как указано в тексте, поддержанном 25 главами государств и правительств на заседании Европейского Совета 18 декабря 2025 года, ЕС подтверждает свою неизменную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС будет продолжать оказывать, в координации с единомышленниками-партнерами и союзниками, всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу.

ЕС по-прежнему решительно настроен поддерживать и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую войну агрессии и начала содержательные переговоры о мире.