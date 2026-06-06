Ночная атака на Запорожье: погибли работники объекта критической инфраструктуры
Киев • УНН
Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья беспилотниками. Спасатели обнаружили тела двух работников, которые не выходили на связь.
Враг ночью 6 июня атаковал Запорожье. В результате удара погибли два человека. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
Ранее он сообщил, что враг атакует объекты критической и промышленной инфраструктуры в Запорожье.
россияне запускают беспилотники по областному центру. В результате вражеских атак есть повреждения на объектах критической и промышленной инфраструктуры. Два работника одного из объектов после атаки не выходят на связь
Впоследствии он констатировал, что обнаружены тела двух мужчин, которые не выходили на связь после вражеской атаки по Запорожью.
Напомним
4 июня в результате атаки беспилотников на спальный район Запорожья погибла 44-летняя женщина. Число раненых из-за вражеского обстрела возросло до 11 человек.
россияне ударили по АЗС в Запорожье - два человека травмированы05.06.26, 20:06 • 4120 просмотров