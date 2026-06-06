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Ночная атака на Запорожье: погибли работники объекта критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья беспилотниками. Спасатели обнаружили тела двух работников, которые не выходили на связь.

Ночная атака на Запорожье: погибли работники объекта критической инфраструктуры

Враг ночью 6 июня атаковал Запорожье. В результате удара погибли два человека. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Ранее он сообщил, что враг атакует объекты критической и промышленной инфраструктуры в Запорожье.

россияне запускают беспилотники по областному центру. В результате вражеских атак есть повреждения на объектах критической и промышленной инфраструктуры. Два работника одного из объектов после атаки не выходят на связь

- написал Федоров.

Впоследствии он констатировал, что обнаружены тела двух мужчин, которые не выходили на связь после вражеской атаки по Запорожью.

Напомним

 4 июня в результате атаки беспилотников на спальный район Запорожья погибла 44-летняя женщина. Число раненых из-за вражеского обстрела возросло до 11 человек.

россияне ударили по АЗС в Запорожье - два человека травмированы05.06.26, 20:06 • 4120 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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