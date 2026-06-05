россияне ударили по АЗС в Запорожье - два человека травмированы
Киев • УНН
российские войска обстреляли автозаправочную станцию в Космическом районе Запорожья. Предварительно травмированы два человека, один из них госпитализирован.
В пятницу, 5 июня, российские оккупанты обстреляли Запорожье, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Как отметил Федоров, россияне ударили по автозаправочной станции в Космическом районе на юге Запорожья.
Под удар попала автозаправочная станция. Предварительно, травмированы два человека. Один раненый госпитализирован
Напомним
В пятницу, 5 июня, российские оккупанты атаковали с дрона в Херсонской области автомобили Общества Красного Креста Украины. Также россияне ударили дроном по автозаправочной станции в Чернобаевской общине.
Впоследствии стало известно, что в результате российской атаки по АЗС в Херсонской области погибла женщина, также есть раненые.