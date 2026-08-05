Есть отставание в некоторых городах и регионах: Зеленский на заседании СНБО по планам устойчивости напомнил о персональной ответственности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание СНБО по выполнению планов устойчивости для областей и общин. Он отметил отставание в городах и регионах, определив три приоритета на зиму.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по выполнению определённых планов устойчивости для областей и общин, есть отставание в части городов и регионов, передаёт УНН.
Сегодня провёл заседание СНБО по выполнению определённых планов устойчивости для областей и общин. К сожалению, есть отставание в части городов и регионов. Персональная ответственность за то, чтобы это наверстать и выполнить планы устойчивости
По словам главы государства, приоритетов для прохождения зимы сейчас три: усиление защиты критической инфраструктуры, обеспечение необходимого количества и качества укрытий и бомбоубежищ, а также наращивание антибаллистических возможностей.
Благодарен тем должностным лицам и представителям органов местного самоуправления, которые действительно заботятся об украинцах и своих общинах
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