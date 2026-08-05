Есть отставание в некоторых городах и регионах: Зеленский на заседании СНБО по планам устойчивости напомнил о персональной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по выполнению определённых планов устойчивости для областей и общин, есть отставание в части городов и регионов, передаёт УНН.

Сегодня провёл заседание СНБО по выполнению определённых планов устойчивости для областей и общин. К сожалению, есть отставание в части городов и регионов. Персональная ответственность за то, чтобы это наверстать и выполнить планы устойчивости