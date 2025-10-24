$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16624 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29252 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23523 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28105 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24629 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41004 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25698 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28178 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76137 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36440 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36830 просмотра
Новости по теме
Кабмин запускает пилотный проект долговременного медицинского ухода для защитников Украины

Кабинет министров Украины запускает проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до 31 декабря 2026 года. Проект предусматривает оказание медицинского ухода в больницах, общинах или дома с участием мультидисциплинарных команд.

Общество • 24 октября, 18:07 • 2732 просмотра
Иностранцы, воевавшие в Украине, после контракта смогут до 6 месяцев легально находиться в стране: Кабмин согласовал законопроект

Кабмин согласовал законопроект, который позволит иностранцам, воевавшим за Украину, легально находиться в стране до 6 месяцев после окончания контракта. Также предусматривается зачисление периода военной службы в срок проживания и получение квоты на иммиграцию для тех, кто воевал не менее 4 месяцев или был в плену.

Общество • 24 октября, 18:01 • 2648 просмотра
С 1 ноября украинцы смогут оформить отсрочку от мобилизации в ЦПАУ

Правительство меняет правила оформления отсрочек от мобилизации с 1 ноября. Теперь возможно автоматическое продление и подача заявлений через Резерв+ или ЦПАУ.

Общество • 24 октября, 15:07 • 2426 просмотра
Украинский бизнес сможет получить до 10 млн грн компенсации за военные риски: как подать заявку

В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн за поврежденное имущество, а по всей Украине государство будет компенсировать часть страховых премий.

Экономика • 24 октября, 14:09 • 2552 просмотра
Украине нужно около €2 млрд для дополнительного импорта газа - Премьер

Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.

Экономика • 24 октября, 11:47 • 2144 просмотра
Государственная авиационная служба Украины берет под контроль ситуацию с ремонтной документацией вертолетов типа Ми-8

Государственная авиационная служба Украины создает рабочую группу для урегулирования ситуации с ремонтной документацией вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Это решение принято после передачи сопровождения иностранной компании AAL Group Ltd, имеющей связи с российским ОПК.

Экономика • 24 октября, 11:11 • 2866 просмотра
«Укрзалізниця» предупредила о задержках поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях из-за обстрелов

Движение поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях затруднено 24 октября из-за повреждений инфраструктуры и ограничений движения. Применяется комбинированная транспортировка, резервная тяга и объездные маршруты, что привело к задержкам до 2 часов для некоторых рейсов.

Общество • 24 октября, 04:59 • 3360 просмотра
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила

В Украине упрощены требования по подтверждению разрушения жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, через «Дію». Теперь достаточно одного снимка с погрешностью геолокации до 10 метров, а спутниковые снимки Государственного космического агентства и данные Сил обороны также будут подтверждать факт уничтожения.

Общество • 24 октября, 00:39 • 18642 просмотра
Отопительный сезон: правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа

Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения. Это решение является частью подготовки к зиме в условиях обстрелов, что позволит повысить надежность поставок газа и тепла.

Экономика • 23 октября, 17:23 • 2648 просмотра
Кабмин выделил 8 млрд грн из резервного фонда госбюджета на нужды "Укрзализныци"

Кабмин решил выделить для АО "Укрзализныця" 8 млрд гривен для организации стабильной работы в условиях военного положения.

Экономика • 23 октября, 16:42 • 2816 просмотра
Военные смогут подавать рапорты о переводе между ВСУ и Нацгвардией онлайн – в приложении "Армия+"

Министерство обороны Украины запустило новую цифровую функцию в приложении "Армия+", позволяющую военнослужащим подавать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и НГУ. Это нововведение является результатом совместной работы Минобороны и МВД.

Общество • 23 октября, 14:16 • 2338 просмотра
Детские сады присоединяются к цифровой системе "Мрия": станет ли воспитателям и родителям легче

Дошкольные учреждения присоединятся к цифровой системе "Мрия", что позволит воспитателям и родителям контролировать детей. Это новое направление, "Мрия Дошколье", утверждено правительством для создания единой цифровой образовательной экосистемы.

Технологии • 23 октября, 12:44 • 1720 просмотра
В Украину вернули 1000 тел погибших - координационный штаб

Украина вернула 1000 тел, которые, по утверждению рф, принадлежат украинским военнослужащим. Правоохранительные органы проведут экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Общество • 23 октября, 10:23 • 2618 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?

Кабинет Министров в очередной раз продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука.

Политика • 23 октября, 10:10 • 62465 просмотра
Базовая соцпомощь малообеспеченным: экспериментальную модель планируют закрепить на постоянной основе

В Украине планируют закрепить на постоянной основе базовую социальную помощь малообеспеченным семьям, которая предусматривает объединение нескольких выплат в одну. Размер помощи будет рассчитываться индивидуально, а вместо прожиточного минимума вводится базовая величина, которая сейчас составляет 4500 грн.

Общество • 23 октября, 08:10 • 3214 просмотра
Кабмин увеличил до двух раз повторную сдачу квалификационного экзамена для медиков

Кабинет министров Украины разрешил медикам дважды повторно сдавать единый государственный квалификационный экзамен по специальностям отрасли знаний "22 Здравоохранение" в условиях военного положения. Это решение принято 22 октября, изменения касаются порядка проведения экзамена.

Общество • 23 октября, 07:42 • 5888 просмотра
Россия атаковала железнодорожную станцию в Сумах, ранены двое работников

Российские войска атаковали БПЛА железнодорожную станцию в Сумах в ночь на 23 октября. В результате удара пострадали двое работников железной дороги, один госпитализирован.

Война в Украине • 23 октября, 02:55 • 3680 просмотра
Кабмин предлагает увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов: одобрен законопроект

Кабинет министров одобрил законопроект, предлагающий увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов в день. Это позволит быстрее отбывать наказание и расширит возможности их отбывания в пределах города или области.

Политика • 22 октября, 19:03 • 2832 просмотра
Правительство упростило процедуру закупки дронов и РЭБ для фронта – Минобороны

Воинские части ВСУ теперь могут напрямую закупать беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и их составляющие. Это ускорит поставки на фронт и повысит боеспособность Сил обороны.

Политика • 22 октября, 16:39 • 2645 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля

Цены на электроэнергию для украинцев останутся неизменными этой зимой. Правительство продлило действие ПСО до 30 апреля 2026 года.

Экономика • 22 октября, 16:19 • 24986 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto

Проект Бюджета 2026 принят в первом чтении. За проголосовали 256 депутатов.

Экономика • 22 октября, 08:35 • 26688 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка

Отопительный сезон уже стартовал во многих регионах Украины, Ровенская область первой "включила отопление". Некоторые прифронтовые регионы еще готовятся к подаче тепла.

Общество • 22 октября, 07:30 • 37381 просмотра
Японское агентство NEXI готово расширить страхование военных рисков для восстановления Украины

Японское экспортно-кредитное агентство NEXI готово расширить страхование военных рисков в Украине. Это ключевой шаг для привлечения японских инвестиций и технологий в восстановление украинской промышленности и инфраструктуры.

Экономика • 22 октября, 01:23 • 3707 просмотра
Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа

Народные депутаты Верховной Рады Украины завершили рассмотрение поправок к Государственному бюджету на 2026 год, обработав 3276 из 3339 поданных предложений. Завтра состоится голосование за предложения к Бюджету 2026 в целом.

Политика • 21 октября, 21:03 • 25324 просмотра
Парламентарии до сих пор рассматривают поправки к госбюджету: в зале около 40 депутатов

Около 40 народных депутатов продолжают рассмотрение поправок к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В настоящее время рассмотрено около 50 поправок из более чем 3 тысяч поданных, которые не набрали необходимого количества голосов из-за отсутствия большинства.

Экономика • 21 октября, 19:11 • 4250 просмотра
Разоблачены в многомиллионных сделках с НДС: дело экс-руководства Днепропетровской налоговой передано в суд

Бывших руководителей Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области будут судить. Их обвиняют в нанесении государству ущерба на более чем 56 млн гривен из-за сделок с НДС, организованных в 2020–2023 годах.

Криминал и ЧП • 21 октября, 15:13 • 3000 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны

Программу "Контракт 18-24" теперь распространили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Каждый в возрасте 18-24 лет может выбрать любую бригаду для заключения годового контракта.

Общество • 21 октября, 14:07 • 37140 просмотра
Минкультуры работает над обновлением украинских шрифтов - Бережная

Министерство культуры Украины обновляет украинские шрифты, сообщила вице-премьер-министр Татьяна Бережная. Создана рабочая группа, результаты которой будут представлены в ближайшее время.

Политика • 21 октября, 11:51 • 3206 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет

Верховная Рада приняла законопроект об увеличении финансового обеспечения сектора безопасности и обороны почти на 350 млрд гривен. Изменения в Госбюджет-2025 предусматривают увеличение финансирования на 324,7 млрд гривен, включая 301,2 млрд для Минобороны.

Экономика • 21 октября, 11:39 • 23893 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов, Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года.

Политика • 21 октября, 10:33 • 24751 просмотра