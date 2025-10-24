Кабинет Министров Украины

Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?

Кабинет Министров в очередной раз продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука.