Кабинет министров Украины запускает проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до 31 декабря 2026 года. Проект предусматривает оказание медицинского ухода в больницах, общинах или дома с участием мультидисциплинарных команд.
Кабмин согласовал законопроект, который позволит иностранцам, воевавшим за Украину, легально находиться в стране до 6 месяцев после окончания контракта. Также предусматривается зачисление периода военной службы в срок проживания и получение квоты на иммиграцию для тех, кто воевал не менее 4 месяцев или был в плену.
Правительство меняет правила оформления отсрочек от мобилизации с 1 ноября. Теперь возможно автоматическое продление и подача заявлений через Резерв+ или ЦПАУ.
В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн за поврежденное имущество, а по всей Украине государство будет компенсировать часть страховых премий.
Украина планирует привлечь 2 миллиарда евро для дополнительного импорта газа. Финансирование поступит из внутренних резервов и внешней помощи партнеров.
Государственная авиационная служба Украины создает рабочую группу для урегулирования ситуации с ремонтной документацией вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Это решение принято после передачи сопровождения иностранной компании AAL Group Ltd, имеющей связи с российским ОПК.
Движение поездов в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях затруднено 24 октября из-за повреждений инфраструктуры и ограничений движения. Применяется комбинированная транспортировка, резервная тяга и объездные маршруты, что привело к задержкам до 2 часов для некоторых рейсов.
В Украине упрощены требования по подтверждению разрушения жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, через «Дію». Теперь достаточно одного снимка с погрешностью геолокации до 10 метров, а спутниковые снимки Государственного космического агентства и данные Сил обороны также будут подтверждать факт уничтожения.
Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения. Это решение является частью подготовки к зиме в условиях обстрелов, что позволит повысить надежность поставок газа и тепла.
Кабмин решил выделить для АО "Укрзализныця" 8 млрд гривен для организации стабильной работы в условиях военного положения.
Министерство обороны Украины запустило новую цифровую функцию в приложении "Армия+", позволяющую военнослужащим подавать электронный рапорт на смену места службы между ВСУ и НГУ. Это нововведение является результатом совместной работы Минобороны и МВД.
Дошкольные учреждения присоединятся к цифровой системе "Мрия", что позволит воспитателям и родителям контролировать детей. Это новое направление, "Мрия Дошколье", утверждено правительством для создания единой цифровой образовательной экосистемы.
Украина вернула 1000 тел, которые, по утверждению рф, принадлежат украинским военнослужащим. Правоохранительные органы проведут экспертизы и идентификацию репатриированных тел.
Кабинет Министров в очередной раз продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука.
В Украине планируют закрепить на постоянной основе базовую социальную помощь малообеспеченным семьям, которая предусматривает объединение нескольких выплат в одну. Размер помощи будет рассчитываться индивидуально, а вместо прожиточного минимума вводится базовая величина, которая сейчас составляет 4500 грн.
Кабинет министров Украины разрешил медикам дважды повторно сдавать единый государственный квалификационный экзамен по специальностям отрасли знаний "22 Здравоохранение" в условиях военного положения. Это решение принято 22 октября, изменения касаются порядка проведения экзамена.
Российские войска атаковали БПЛА железнодорожную станцию в Сумах в ночь на 23 октября. В результате удара пострадали двое работников железной дороги, один госпитализирован.
Кабинет министров одобрил законопроект, предлагающий увеличить продолжительность общественных работ для нарушителей до восьми часов в день. Это позволит быстрее отбывать наказание и расширит возможности их отбывания в пределах города или области.
Воинские части ВСУ теперь могут напрямую закупать беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и их составляющие. Это ускорит поставки на фронт и повысит боеспособность Сил обороны.
Цены на электроэнергию для украинцев останутся неизменными этой зимой. Правительство продлило действие ПСО до 30 апреля 2026 года.
Проект Бюджета 2026 принят в первом чтении. За проголосовали 256 депутатов.
Отопительный сезон уже стартовал во многих регионах Украины, Ровенская область первой "включила отопление". Некоторые прифронтовые регионы еще готовятся к подаче тепла.
Японское экспортно-кредитное агентство NEXI готово расширить страхование военных рисков в Украине. Это ключевой шаг для привлечения японских инвестиций и технологий в восстановление украинской промышленности и инфраструктуры.
Народные депутаты Верховной Рады Украины завершили рассмотрение поправок к Государственному бюджету на 2026 год, обработав 3276 из 3339 поданных предложений. Завтра состоится голосование за предложения к Бюджету 2026 в целом.
Около 40 народных депутатов продолжают рассмотрение поправок к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В настоящее время рассмотрено около 50 поправок из более чем 3 тысяч поданных, которые не набрали необходимого количества голосов из-за отсутствия большинства.
Бывших руководителей Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области будут судить. Их обвиняют в нанесении государству ущерба на более чем 56 млн гривен из-за сделок с НДС, организованных в 2020–2023 годах.
Программу "Контракт 18-24" теперь распространили на все боевые подразделения Сил обороны Украины. Каждый в возрасте 18-24 лет может выбрать любую бригаду для заключения годового контракта.
Министерство культуры Украины обновляет украинские шрифты, сообщила вице-премьер-министр Татьяна Бережная. Создана рабочая группа, результаты которой будут представлены в ближайшее время.
Верховная Рада приняла законопроект об увеличении финансового обеспечения сектора безопасности и обороны почти на 350 млрд гривен. Изменения в Госбюджет-2025 предусматривают увеличение финансирования на 324,7 млрд гривен, включая 301,2 млрд для Минобороны.
Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов, Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года.