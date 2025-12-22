$42.250.09
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 10205 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 24319 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 37791 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 41730 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 48232 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 42293 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 51659 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73418 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 93917 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 131121 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 99242 просмотра
В Украине утвердили создание электронного реестра оружейников: для чего это нужно

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Кабинет министров Украины утвердил создание единой электронной базы производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Этот Реестр минимизирует коррупционные риски и риски безопасности, делая конкуренцию честной в оборонной промышленности.

В Украине утвердили создание электронного реестра оружейников: для чего это нужно

Правительство утвердило создание и работу единого электронного Реестра оружейников для оборонных закупок, сообщил в понедельник министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Обновленный цифровой Реестр оружейников – это фундаментальный шаг к прозрачным оборонным закупкам. Правительство утвердило создание и работу единой электронной базы производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, "это закрытая, защищенная система", которая:

  • дает государственным заказчикам проверенную информацию о поставщиках, а также инструменты оценки рисков;
    • создает для производителей понятные и значительно более прозрачные правила участия в оборонных закупках;
      • в дальнейшем позволит формировать полную картину возможностей украинской оборонной промышленности для принятия стратегических управленческих решений.

        "Реестр минимизирует коррупционные и безопасностные риски, уменьшает ручные и неформальные договоренности и делает конкуренцию честной там, где она критически важна для обороноспособности страны", - указал министр.

        По словам Шмыгаля, это решение - часть государственной антикоррупционной программы и "системного движения к современной, эффективной цифровой экосистеме, которая работает на нужды армии".

        Defence City запустят в Украине с 5 января 2026 года: чего ждать украинским оружейникам17.12.25, 19:37 • 3804 просмотра

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаПолитика
        Кабинет Министров Украины
        Военное положение
        Война в Украине
        Денис Шмыгаль