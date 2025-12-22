В Украине утвердили создание электронного реестра оружейников: для чего это нужно
Киев • УНН
Кабинет министров Украины утвердил создание единой электронной базы производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Этот Реестр минимизирует коррупционные риски и риски безопасности, делая конкуренцию честной в оборонной промышленности.
Правительство утвердило создание и работу единого электронного Реестра оружейников для оборонных закупок, сообщил в понедельник министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Обновленный цифровой Реестр оружейников – это фундаментальный шаг к прозрачным оборонным закупкам. Правительство утвердило создание и работу единой электронной базы производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения
По его словам, "это закрытая, защищенная система", которая:
- дает государственным заказчикам проверенную информацию о поставщиках, а также инструменты оценки рисков;
- создает для производителей понятные и значительно более прозрачные правила участия в оборонных закупках;
- в дальнейшем позволит формировать полную картину возможностей украинской оборонной промышленности для принятия стратегических управленческих решений.
"Реестр минимизирует коррупционные и безопасностные риски, уменьшает ручные и неформальные договоренности и делает конкуренцию честной там, где она критически важна для обороноспособности страны", - указал министр.
По словам Шмыгаля, это решение - часть государственной антикоррупционной программы и "системного движения к современной, эффективной цифровой экосистеме, которая работает на нужды армии".
Defence City запустят в Украине с 5 января 2026 года: чего ждать украинским оружейникам17.12.25, 19:37 • 3804 просмотра