В Україні затвердили створення електронного реєстру зброярів: для чого це потрібно
Київ • УНН
Кабінет міністрів України затвердив створення єдиної електронної бази виробників та постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Цей Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, роблячи конкуренцію чесною в оборонній промисловості.
Уряд затвердив створення та роботу єдиного електронного Реєстру зброярів для оборонних закупівель, повідомив у понеділок міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
Оновлений цифровий Реєстр зброярів - це фундаментальний крок до прозорих оборонних закупівель. Уряд затвердив створення та роботу єдиної електронної бази виробників і постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення
З його слів, "це закрита, захищена система", яка:
- дає державним замовникам перевірену інформацію про постачальників, а також інструменти оцінки ризиків;
- створює для виробників зрозумілі та значно прозоріші правила участі в оборонних закупівлях;
- надалі дасть змогу формувати повну картину спроможностей української оборонної промисловості для ухвалення стратегічних управлінських рішень.
"Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, зменшує ручні й неформальні домовленості та робить конкуренцію чесною там, де вона критично важлива для обороноздатності країни", - вказав міністр.
Зі слів Шмигаля, це рішення - частина державної антикорупційної програми і "системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська".
