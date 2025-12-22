$42.250.09
В Україні затвердили створення електронного реєстру зброярів: для чого це потрібно

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Кабінет міністрів України затвердив створення єдиної електронної бази виробників та постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Цей Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, роблячи конкуренцію чесною в оборонній промисловості.

В Україні затвердили створення електронного реєстру зброярів: для чого це потрібно

Уряд затвердив створення та роботу єдиного електронного Реєстру зброярів для оборонних закупівель, повідомив у понеділок міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Оновлений цифровий Реєстр зброярів - це фундаментальний крок до прозорих оборонних закупівель. Уряд затвердив створення та роботу єдиної електронної бази виробників і постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення

- повідомив Шмигаль.

З його слів, "це закрита, захищена система", яка:

  • дає державним замовникам перевірену інформацію про постачальників, а також інструменти оцінки ризиків;
    • створює для виробників зрозумілі та значно прозоріші правила участі в оборонних закупівлях;
      • надалі дасть змогу формувати повну картину спроможностей української оборонної промисловості для ухвалення стратегічних управлінських рішень.

        "Реєстр мінімізує корупційні та безпекові ризики, зменшує ручні й неформальні домовленості та робить конкуренцію чесною там, де вона критично важлива для обороноздатності країни", - вказав міністр.

        Зі слів Шмигаля, це рішення - частина державної антикорупційної програми і "системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська".

        Defence City запустять в Україні з 5 січня 2026 року: чого чекати українським зброярам17.12.25, 19:37 • 3804 перегляди

