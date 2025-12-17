$42.180.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Defence City запустять в Україні з 5 січня 2026 року: чого чекати українським зброярам

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Уряд України схвалив пакет рішень Міноборони для запуску простору Defence City з 5 січня 2026 року. Це забезпечить комплексну державну підтримку українських зброярів для масштабування, модернізації виробництв та генерування інновацій.

Сьогодні Уряд України схвалив розроблений Міністерством оборони пакет рішень, які потрібні для запуску роботи простору Defence City. Його запустять з 5 січня 2026 року. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

За словами Шмигаля, йдеться про комплексну державну підтримку українських зброярів для масштабування та модернізації виробництв і генерування інновацій.

Уряд передбачив:

🔹 порядок ведення реєстру Defence City

🔹 методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу)

🔹 порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування, що спрямовується на розвиток діяльності

🔹 процедуру отримання статусу резидента та процедуру щорічного підтвердження відповідності вимогам режиму

🔹 захист даних підприємств ОПК в межах Defence City через подання до Міністерства оборони заяви, де зазначається, доступ до яких публічних реєстрів чи відомостей виробник прагне обмежити з безпекових міркувань

🔹 алгоритм релокації та захисту виробничих потужностей

🔹 механізм взаємодії центральної й місцевої влади при загальній координації Міноборони.

Спеціальний правовий режим підтримки української збройної індустрії буде відкритий для підприємств, що мають стратегічне значення для обороноздатності України та відповідають визначеним стандартам і критеріям 

- резюмував міністр оборони.

Умєров: Україна планує запустити програму Defence City, яка регулюватиме виробництва зброї спільно з партнерами27.06.25, 14:14 • 2427 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Defence City
Міністерство оборони України
Денис Шмигаль