Defence City запустять в Україні з 5 січня 2026 року: чого чекати українським зброярам

Сьогодні Уряд України схвалив розроблений Міністерством оборони пакет рішень, які потрібні для запуску роботи простору Defence City. Його запустять з 5 січня 2026 року. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

За словами Шмигаля, йдеться про комплексну державну підтримку українських зброярів для масштабування та модернізації виробництв і генерування інновацій.

Уряд передбачив:

🔹 порядок ведення реєстру Defence City

🔹 методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу)

🔹 порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування, що спрямовується на розвиток діяльності

🔹 процедуру отримання статусу резидента та процедуру щорічного підтвердження відповідності вимогам режиму

🔹 захист даних підприємств ОПК в межах Defence City через подання до Міністерства оборони заяви, де зазначається, доступ до яких публічних реєстрів чи відомостей виробник прагне обмежити з безпекових міркувань

🔹 алгоритм релокації та захисту виробничих потужностей

🔹 механізм взаємодії центральної й місцевої влади при загальній координації Міноборони.

Спеціальний правовий режим підтримки української збройної індустрії буде відкритий для підприємств, що мають стратегічне значення для обороноздатності України та відповідають визначеним стандартам і критеріям - резюмував міністр оборони.

