Ексклюзив
14:11 • 476 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 1582 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 3880 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 5114 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 6376 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 7908 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 14783 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12234 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 46871 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37144 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Публікації
Ексклюзиви
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Ексклюзив
13:48 • 3896 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
Як правильно обрати термобілизну: прості поради
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 68547 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

Михайло Федоров назвав три способи залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: під'єднатися до xPON, скористатися національним роумінгом та економити трафік. Він також зазначив, що на Дніпропетровщині 66 аварійних бригад працюють над відновленням зв'язку.

Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав три способи залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: під’єднатися до xPON, скористатися національним роумінгом, економити трафік. Про це Федоров написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Федоров, щоб залишатися на зв’язку під час блекаутів, необхідно:

  • під’єднайте xPON, щоб залишатися онлайн понад 72 години. Перевірте підключення на інтерактивній мапі Мінцифри та ЛУН або зверніться до провайдера;
    • скористайтеся національним роумінгом: якщо немає мережі - виберіть іншого оператора вручну: налаштування - стільникові дані - вибір мережі - вимкніть “Автоматично” - виберіть доступну мережу;
      • економте трафік: вимкніть автоматичне завантаження фото й відео в месенджерах, щоб зв’язок тримався довше.

        Нагадаємо

        На Дніпропетровщині 66 аварійних бригад Vodafone, Київстар та lifecell працюють над відновленням зв'язку після масованих російських ударів. Для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів, ще 50 прямують з інших міст.

        Павло Башинський

