Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав три способи залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: під’єднатися до xPON, скористатися національним роумінгом, економити трафік. Про це Федоров написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Федоров, щоб залишатися на зв’язку під час блекаутів, необхідно:

під’єднайте xPON, щоб залишатися онлайн понад 72 години. Перевірте підключення на інтерактивній мапі Мінцифри та ЛУН або зверніться до провайдера;

скористайтеся національним роумінгом: якщо немає мережі - виберіть іншого оператора вручну: налаштування - стільникові дані - вибір мережі - вимкніть “Автоматично” - виберіть доступну мережу;

економте трафік: вимкніть автоматичне завантаження фото й відео в месенджерах, щоб зв’язок тримався довше.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині 66 аварійних бригад Vodafone, Київстар та lifecell працюють над відновленням зв'язку після масованих російських ударів. Для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів, ще 50 прямують з інших міст.