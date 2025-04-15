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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18578 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130793 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124148 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125583 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124318 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127364 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190956 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76723 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163972 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115305 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Рекап п’ятого сезону "Закрив Раунд": пригадуємо найцікавіші випуски головного подкасту про технології

Подкаст "Закрив Раунд" досяг середини п’ятого сезону, охопивши теми від інвестицій до технологій. Серед гостей були Михайло Федоров та інші впливові особи.

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Мобільним операторам пропонують надати статус критичної інфраструктури: зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про надання операторам мобільного зв'язку статусу об'єктів критичної інфраструктури. Ініціатива спрямована на забезпечення стабільного зв'язку для населення та держорганів.

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Зв’язок під час блекаутів: чому мобільні оператори не виконали вимоги НЦУ?

Попри мільярдні інвестиції, українські оператори не виконали вимогу НЦУ щодо 10-годинної роботи базових станцій без електроенергії. Оператори обіцяють покращення у I-II кварталі 2025 року.

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Китай перевершив Stark link завдяки 10-кратній швидкості лазерної передачі даних із космосу на Землю

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Новини Світу • 3 січня, 03:13 • 31995 перегляди

Starlink Маска забезпечить в Україні супутниковий зв'язок там, де немає мережі

"Київстар" підписав угоду зі Starlink про надання послуг супутникового мобільного зв'язку в Україні. Запуск SMS-сервісу планується у 4 кварталі 2025 року, згодом з'явиться голосовий зв'язок та передача даних.

Технології • 30 грудня, 10:37 • 21449 перегляди

Favbet Foundation допоміг організувати свято до Дня Святого Миколая у Загребі

Центр допомоги українським біженцям у Загребі на початку війни було засновано командою Favbet Foundation. Тут переселенці навіть сьогодні можуть отримати юридичну та психологічну підтримку, а діти — відвідувати освітні заходи та секції.

Суспільство • 24 грудня, 13:56 • 13094 перегляди

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни

У UNIT. City відбувся GET Business Festival за участі понад 100 бізнес-лідерів на трьох сценах. 1400 учасників обговорювали стратегії розвитку, інновації та партнерські програми.

Новини Бізнесу • 16 грудня, 13:31 • 24349 перегляди

Мобільні оператори заплатять 2,8 млрд грн за результатами аукціону радіочастот: ліцензії розподілили на 15 років

НКЕК провів аукціон з продажу ліцензій на радіочастотний спектр операторам Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Оператори встановлять 1500 нових базових станцій та забезпечать швидке відновлення зв'язку на деокупованих територіях.

Економіка • 19 листопада, 18:23 • 17885 перегляди

Київстар відновив роботу мережі після збою

Компанія Kyivstar повідомила про відновлення зв'язку та нормальну роботу мережі. Оператор оприлюднив інформацію про усунення технічних проблем у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі X.

Суспільство • 19 вересня, 10:08 • 12026 перегляди

Київстар заявив про технічний збій: можливі складнощі зі зв'язком на сході та півночі, назвали терміни відновлення

У мережі Київстар стався технічний збій, що вплинув на роботу деяких сервісів. Фахівці виявили проблему і працюють над її усуненням, очікується відновлення зв'язку протягом 30 хвилин.

Суспільство • 19 вересня, 08:48 • 13892 перегляди
Ексклюзив

Крок назад у доступності звʼязку: Що кажуть мобільні оператори про підвищення податків

Уряд планує підвищити військовий збір для мобільних операторів до 5%. Оператори вважають це кроком назад у доступності зв'язку та попереджають про можливе подорожчання послуг.

Економіка • 30 липня, 06:39 • 169804 перегляди

На Київщині збільшать кількість генераторів на станціях мобільних операторів для безперебійного звʼязку під час відсутності світла

У Київській області збільшиться кількість генераторів на станціях мобільних операторів для забезпечення безперебійного зв'язку під час відключень електроенергії.

Суспільство • 3 липня, 09:37 • 11966 перегляди

Обдурили десятки людей фейковим збором коштів на авто для ЗСУ: на Сумщині судитимуть групу арештантів

У Сумській області судитимуть групу ув'язнених, які ошукали 22 осіб, у тому числі військовослужбовців Збройних Сил України, на суму понад 265 000 гривень, продаючи неіснуючі автомобілі через підроблені інтернет-оголошення.

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У Мінреінтеграції попереджають: шахраї створюють фейкові посилання для отримання фінансової допомоги від ООН

Шахраї створюють фейкові посилання під виглядом фінансової допомоги від міжнародних донорів, таких як МОМ в Україні, спонукаючи людей вводити особисті та платіжні дані, що є шахрайською практикою.

Суспільство • 1 квітня, 15:46 • 23425 перегляди

День СБУ: ключові досягнення, плани, бойова робота

Служба безпеки України (СБУ) відзначає свою 32-гу річницю, підкреслюючи свою ключову роль у протидії російській агресії за допомогою спецоперацій, морських безпілотників, бойової роботи, викриття зрадників і колабораціоністів, розслідування воєнних злочинів, протидії кіберзагрозам і руйнування Кримського мосту.

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Нам тут жити: Київстар та "Повернись живим" передали обладнання для розмінування

Нам тут жити: Київстар та "Повернись живим" передали обладнання для розмінування.

Суспільство • 29 лютого, 07:15 • 28888 перегляди

Київстар та "Повернись живим" зібрали 180 млн грн для розмінування України

Київстар та "Повернись живим" зібрали 180 млн грн для розмінування України.

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«Україна має перемогти» — Помпео пояснив рекордні інвестиції VEON і Київстар у відбудову держави

VEON та "Київстар" оголосили про інвестиції в розмірі 600 мільйонів доларів США протягом 2024-2026 років для відновлення економіки України в рамках своєї постійної кампанії із залучення міжнародного бізнесу.

Економіка • 7 лютого, 13:28 • 26804 перегляди

Держспецзв'язку вивчає залежність об'єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти "ефекту доміно" під час кібератак

Експерти Держспецзв'язку вивчають залежності між об'єктами критичної інфраструктури, щоб запобігти каскадним руйнуванням під час можливих ворожих кібератак.

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