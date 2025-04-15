Журі оцінювало 650 компаній, обираючи лідерів за ефективністю репутаційного менеджменту.
Укрзалізниця частково компенсує незручності через кібератаку. Пасажирів з паперовими квитками чекають безкоштовні зали очікування та чай.
Кабмін звільнив Надію Бігун з посади заступника Міністра економіки. Вона відповідала за публічні закупівлі та державно-приватне партнерство з 2022 року.
3 квітня в Києві відбудеться форум PRNext’25, присвячений вирощуванню довіри до бренду в умовах хаосу, криз, війни й інформаційних вкидів. На заході обговорять важливість репутації для бізнесу.
Сьогодні відзначаємо Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики та вшановуємо священномученика Василя Анкірського. Кожна подія має важливе значення.
Норвезький фонд Norges Bank Investment Management купує 25% акцій Ковент-Гардена в Лондоні за 570 млн фунтів стерлінгів. Управління майном залишиться за Shaftesbury Capital.
Подкаст "Закрив Раунд" досяг середини п’ятого сезону, охопивши теми від інвестицій до технологій. Серед гостей були Михайло Федоров та інші впливові особи.
Київстар придбає 97% акцій Uklon, української платформи для замовлення поїздок і доставки. Генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на посаді.
Соцмережі переповнені мемами після проведення Нацвідбору на Євробачення-2025. Особливу увагу користувачі приділили образу ведучого Василя Байдака та його "весільному" костюму.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про надання операторам мобільного зв'язку статусу об'єктів критичної інфраструктури. Ініціатива спрямована на забезпечення стабільного зв'язку для населення та держорганів.
Попри мільярдні інвестиції, українські оператори не виконали вимогу НЦУ щодо 10-годинної роботи базових станцій без електроенергії. Оператори обіцяють покращення у I-II кварталі 2025 року.
Chang Guang Satellite Technology досягла швидкості передачі даних 100 Гбіт/с через лазерний зв'язок із супутника на Землю. Це в 10 разів перевищує попередній рекорд та випереджає можливості Starlink.
"Київстар" підписав угоду зі Starlink про надання послуг супутникового мобільного зв'язку в Україні. Запуск SMS-сервісу планується у 4 кварталі 2025 року, згодом з'явиться голосовий зв'язок та передача даних.
Центр допомоги українським біженцям у Загребі на початку війни було засновано командою Favbet Foundation. Тут переселенці навіть сьогодні можуть отримати юридичну та психологічну підтримку, а діти — відвідувати освітні заходи та секції.
У UNIT. City відбувся GET Business Festival за участі понад 100 бізнес-лідерів на трьох сценах. 1400 учасників обговорювали стратегії розвитку, інновації та партнерські програми.
НКЕК провів аукціон з продажу ліцензій на радіочастотний спектр операторам Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Оператори встановлять 1500 нових базових станцій та забезпечать швидке відновлення зв'язку на деокупованих територіях.
Компанія Kyivstar повідомила про відновлення зв'язку та нормальну роботу мережі. Оператор оприлюднив інформацію про усунення технічних проблем у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі X.
У мережі Київстар стався технічний збій, що вплинув на роботу деяких сервісів. Фахівці виявили проблему і працюють над її усуненням, очікується відновлення зв'язку протягом 30 хвилин.
Уряд планує підвищити військовий збір для мобільних операторів до 5%. Оператори вважають це кроком назад у доступності зв'язку та попереджають про можливе подорожчання послуг.
У Київській області збільшиться кількість генераторів на станціях мобільних операторів для забезпечення безперебійного зв'язку під час відключень електроенергії.
У Сумській області судитимуть групу ув'язнених, які ошукали 22 осіб, у тому числі військовослужбовців Збройних Сил України, на суму понад 265 000 гривень, продаючи неіснуючі автомобілі через підроблені інтернет-оголошення.
Шахраї створюють фейкові посилання під виглядом фінансової допомоги від міжнародних донорів, таких як МОМ в Україні, спонукаючи людей вводити особисті та платіжні дані, що є шахрайською практикою.
Служба безпеки України (СБУ) відзначає свою 32-гу річницю, підкреслюючи свою ключову роль у протидії російській агресії за допомогою спецоперацій, морських безпілотників, бойової роботи, викриття зрадників і колабораціоністів, розслідування воєнних злочинів, протидії кіберзагрозам і руйнування Кримського мосту.
Нам тут жити: Київстар та "Повернись живим" передали обладнання для розмінування.
Київстар та "Повернись живим" зібрали 180 млн грн для розмінування України.
Українські кіберфахівці зламали російську програму управління безпілотниками, позбавивши ворога можливості налаштовувати, контролювати та оновлювати безпілотники.
VEON та "Київстар" оголосили про інвестиції в розмірі 600 мільйонів доларів США протягом 2024-2026 років для відновлення економіки України в рамках своєї постійної кампанії із залучення міжнародного бізнесу.
Експерти Держспецзв'язку вивчають залежності між об'єктами критичної інфраструктури, щоб запобігти каскадним руйнуванням під час можливих ворожих кібератак.