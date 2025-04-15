У Мінреінтеграції попереджають: шахраї створюють фейкові посилання для отримання фінансової допомоги від ООН

Шахраї створюють фейкові посилання під виглядом фінансової допомоги від міжнародних донорів, таких як МОМ в Україні, спонукаючи людей вводити особисті та платіжні дані, що є шахрайською практикою.