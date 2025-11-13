В Україні запускають Координаційний штаб звʼязку. Його очолить Михайло Федоров
Київ • УНН
Кабінет міністрів створив координаційний штаб для забезпечення безперебійної роботи комунікаційних мереж через систематичні атаки рф на енергоінфраструктуру. Штаб об'єднає зусилля влади та операторів зв'язку для попередження ризиків та роботи мереж під час відключень електроенергії.
Через систематичні атаки рф на енергоінфраструктуру Кабінет Міністрів створив координаційний штаб, щоб забезпечити безперебійну роботу комунікаційних мереж. передає УНН із посиланням на Мінцифри.
Деталі
Як повідомили у відомстві, Координаційний штаб працюватиме як єдиний центр, що об’єднає зусилля центральної та місцевої влади, операторів зв’язку та інших державних органів. Його головне завдання — попереджати та реагувати на ризики, щоб мережі працювали навіть під час тривалих відключень електроенергії.
Для цього створять чіткі правила взаємодії: оператори швидше отримуватимуть пальне для генераторів, технічні бригади матимуть доступ до пошкоджених об’єктів, а всі критичні питання вирішуватимуться без бюрократичних барʼєрів. Також штаб аналізуватиме ситуацію та подаватиме рекомендації безпосередньо Кабінету Міністрів.
У Мінцифри додали, що до складу штабу увійшли представники операторів мобільного звʼязку — Київстар, Vodafone Ukraine та lifecell, заступник міністра енергетики і Голова Нацкомісії, що регулює енергетику (НКРЕКП), а також представники Міноборони, МВС, СБУ, Нацполу, ГУР і ДСНС. До роботи також долучені керівники ОВА та голова Нацкомісії з питань зв’язку (НКЕК). Очолить роботу штабу Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Інтернет працює до 72 годин без світла: у Мінцифри розповіли про посилення цифрової стійкості Сумщини 10.11.25, 17:28 • 5748 переглядiв