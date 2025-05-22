Національна поліція України

У Києві затримали трьох осіб, які з початку року продавали електронні сигарети з канабіноїдами. Під час обшуків вилучено товарів
на 1,5 млн грн та зброю.
Київські поліцейські викрили групу квартирних аферистів. Шахраї використовували фіктивні документи та підставних осіб.
Встановлено, що учасники злочинної групи незаконно заволоділи щонайменше чотирма квартирами та намагалися заволодіти ще двома.
Чотирьом ділкам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
В Одеській області 50-річна жінка під час сварки вдарила 17-річного сина ножем у груди. Хлопця госпіталізували з проникаючим
пораненням грудної клітки, а матері загрожує до 8 років в'язниці.
У київському метро 19-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, розбив скло вагона, щоб перейти в інший вагон. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі за хуліганство.
У Куп'янську-Вузловому дві жінки постраждали від влучання авіабомби в житловий будинок. Зруйновано під'їзд і пошкоджено сусідні
будівлі.
У Львові військовозобов'язаний, що перебував у розшуку, розпилив газ в обличчя військовому та поліцейському під час перевірки
документів. Обох госпіталізовано з серйозними ушкодженнями очей.
У селі Комісарівка Миколаївської області внаслідок вибуху гранати загинув трирічний хлопчик. Місцева мешканка отримала тяжкі травми, поліція з'ясовує обставини трагедії.