Національна поліція України

У Львові чоловік розпилив газ проти співробітників ТЦК

У Львові військовозобов'язаний, що перебував у розшуку, розпилив газ в обличчя військовому та поліцейському під час перевірки документів. Обох госпіталізовано з серйозними ушкодженнями очей.