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The Washington Post

Операція "Карфаген": у ОГП розпочали внутрішнє розслідування

Київ • УНН

 • 1678 перегляди

Офіс Генпрокурора перевірить можливе сприяння прокурорів у поверненні вилученого майна у справах кол-центрів і мережі U420.

Операція "Карфаген": у ОГП розпочали внутрішнє розслідування

У Офісі Генерального прокурора розпочали службове розслідування за новими фактами у справі "Карфаген". Відповідний наказ видав виконувач обовʼязків Генерального прокурора Антон Ковальський, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначили, що підставою стали матеріали медіамоніторингу. Зокрема, йдеться про публікації щодо можливого сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого у кримінальних провадженнях щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420.

Слідство має з’ясувати, чи могли працівники прокуратури використовувати службові повноваження або статус у приватних інтересах, впливати на службову діяльність інших осіб чи вчиняти інші неправомірні дії.

За його результатами за наявності підстав будуть ухвалені рішення в межах повноважень Офісу Генерального прокурора. Водночас початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення уже встановлена

- йдеться в повідомленні.

Контекст

4 листопада у НАБУ і САП повідомили, що "викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, вчинення злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей".

За даними слідства, "незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОГП, яким систематично надавали неправомірну вигоду".

Нагадаємо

На тлі операції "Карфаген" президент України Володимир Зеленський затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ і закликав парламентарів ухвалити цей закон невідкладно.

Євген Устименко

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