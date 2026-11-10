Операция "Карфаген": в ОГП начали внутреннее расследование

В Офисе Генерального прокурора начали служебное расследование по новым фактам в деле "Карфаген". Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что основанием стали материалы медиамониторинга. В частности, речь идет о публикациях относительно возможного содействия неустановленных должностных лиц органов прокуратуры в возвращении имущества, изъятого в уголовных производствах по незаконной деятельности кол-центров и сети U420.

Следствие должно выяснить, могли ли работники прокуратуры использовать служебные полномочия или статус в частных интересах, влиять на служебную деятельность других лиц или совершать иные неправомерные действия.

По его результатам при наличии оснований будут приняты решения в пределах полномочий Офиса Генерального прокурора. Вместе с тем начало служебного расследования не означает, что причастность какого-либо лица к правонарушению уже установлена - говорится в сообщении.

Контекст

4 ноября в НАБУ и САП сообщили, что "раскрыли преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических кол-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей".

По данным следствия, "незаконная деятельность осуществлялась при содействии и под прикрытием со стороны отдельных высокопоставленных должностных лиц СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду".

Напомним

На фоне операции "Карфаген" президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ и призвал парламентариев безотлагательно принять этот закон.