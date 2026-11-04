Операція "Карфаген": НАБУ і САП розкрили нову схему з 12 фігурантами і виклали нові плівки

САП та НАБУ повідомили 4 листопада, що викрили нову злочинну організацію у межах операції "Карфаген" і оприлюднили відео щодо справи, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До її складу залучено щонайменше 12 осіб - вказали у САП.

Суть справи

За даними САП, у межах досудового розслідування встановлено, що "організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища".

"Це забезпечувало безперешкодне функціонування шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти", - зазначили у САП.

Крім того, як повідомили у САП, "встановлено причетність учасників злочинної організації до нападів, викрадень та завдання тілесних ушкоджень особам в інтересах злочинної організації".

"Зазначимо, що, за версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків", - вказали у САП.

Слідство триває, зазначили у САП.

Окрім того, НАБУ і САП оприлюднили відео, як повідомляється, "операція "Карфаген": продовження", де наводяться деталі справи.

Операція "Карфаген" отримала продовження: НАБУ і САП викрили схему з залученням топправоохоронців

Доповнення

У вересні 2026 року НАБУ і САП повідомили про операцію "Карфаген" з викриття "кришування" кол-центрів та відмивання майна. НАБУ і САП вказали, що "викрили діяльність злочинної організації, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки". "Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора", повідомили у НАБУ.