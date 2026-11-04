Операция "Карфаген": НАБУ и САП раскрыли новую схему с 12 фигурантами и обнародовали новые записи

САП и НАБУ сообщили 4 ноября, что раскрыли новую преступную организацию в рамках операции "Карфаген" и обнародовали видео по делу, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ в рамках операции "Карфаген" раскрыли преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов. В ее состав привлечены как минимум 12 человек — указали в САП.

Суть дела

По данным САП, в рамках досудебного расследования установлено, что "организатор преступной организации, который ранее неоднократно был судим, привлек к незаконной деятельности действующих высокопоставленных должностных лиц Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, а также представителей криминальной среды".

"Это обеспечивало беспрепятственное функционирование мошеннических кол-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев, продажу наркотических средств, а также незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты", — отметили в САП.

Кроме того, как сообщили в САП, "установлена причастность участников преступной организации к нападениям, похищениям и причинению телесных повреждений лицам в интересах преступной организации".

"Отметим, что, по версии следствия, преступная организация использовала коррупционные связи в правоохранительных органах для защиты незаконной деятельности и получения теневых доходов", — указали в САП.

Следствие продолжается, отметили в САП.

Кроме того, НАБУ и САП обнародовали видео, как сообщается, "операция "Карфаген": продолжение", в котором приводятся подробности дела.

Операция "Карфаген" получила продолжение: НАБУ и САП раскрыли схему с привлечением высокопоставленных правоохранителей

Дополнение

В сентябре 2026 года НАБУ и САП сообщили об операции "Карфаген" по разоблачению "крышевания" кол-центров и отмывания имущества. НАБУ и САП указали, что "раскрыли деятельность преступной организации, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических кол-центров и легализовывали многомиллионные состояния". "Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора", сообщили в НАБУ.