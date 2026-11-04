Операция "Карфаген" получила продолжение: НАБУ и САП раскрыли схему с привлечением высокопоставленных правоохранителей

Операция "Карфаген" получила продолжение. НАБУ и САП сообщили 4 ноября, что разоблачили схему с привлечением высокопоставленных правоохранителей, связанную с получением взяток за "беспрепятственную" работу кол-центров и других незаконных бизнесов. Об этом пишет УНН.

В рамках операции "Карфаген" НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов. По данным следствия, к преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные сотрудники СБУ, Национальной полиции, Офиса Генерального прокурора и представители криминальной среды - сообщили в НАБУ и САП.

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В подписи к опубликованному видео в НАБУ указали: "НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических кол-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей. По данным следствия, незаконная деятельность осуществлялась при содействии и покровительстве со стороны отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставлялась неправомерная выгода".

Дополнение

В сентябре 2026 года НАБУ и САП сообщили об операции "Карфаген" по разоблачению "крышевания" кол-центров и отмывания имущества. НАБУ и САП указали, что "разоблачили деятельность преступной организации, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических кол-центров и легализовывали многомиллионные активы". "Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора", сообщили в НАБУ.