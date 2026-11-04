Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает детективам НАБУ оружием и препятствует обыску
Киев • УНН
НАБУ заявило, что сотрудник СБУ не допускает детективов к обыску на основании определения ВАКС и угрожает им оружием. На место прибыли спецназовцы.
Один из высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины угрожает детективам НАБУ применением огнестрельного оружия и препятствует проведению обыска. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, пишет УНН.
Подробности
По данным НАБУ, детективы проводят следственные действия на основании определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
Однако сотрудник СБУ, как утверждают в бюро, не допускает правоохранителей к месту проведения обыска и угрожает им оружием. Кроме того, туда прибыли сотрудники спецподразделения СБУ.
Реакция НАБУ
В Национальном антикоррупционном бюро подчеркнули, что такие действия являются недопустимыми и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов.
Имя сотрудника СБУ, место проведения обыска и обстоятельства уголовного производства пока не разглашаются.
В НАБУ пообещали сообщить дополнительные подробности позже.
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