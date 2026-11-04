Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает детективам НАБУ оружием и препятствует обыску

Один из высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины угрожает детективам НАБУ применением огнестрельного оружия и препятствует проведению обыска. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, пишет УНН.

Подробности

По данным НАБУ, детективы проводят следственные действия на основании определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Однако сотрудник СБУ, как утверждают в бюро, не допускает правоохранителей к месту проведения обыска и угрожает им оружием. Кроме того, туда прибыли сотрудники спецподразделения СБУ.

Реакция НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро подчеркнули, что такие действия являются недопустимыми и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов.

Имя сотрудника СБУ, место проведения обыска и обстоятельства уголовного производства пока не разглашаются.

В НАБУ пообещали сообщить дополнительные подробности позже.

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