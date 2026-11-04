Високопосадовець СБУ погрожує детективам НАБУ зброєю та перешкоджає обшуку
Київ • УНН
НАБУ заявило, що посадовець СБУ не допускає детективів до обшуку за ухвалою ВАКС і погрожує їм зброєю. На місце прибули спецпризначенці.
Один із високопосадовців Служби безпеки України погрожує детективам НАБУ застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджає проведенню обшуку. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, пише УНН.
Деталі
За даними НАБУ, детективи проводять слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Однак посадовець СБУ, як стверджують у бюро, не допускає правоохоронців до місця проведення обшуку та погрожує їм зброєю. Крім того, туди прибули спецпризначенці СБУ.
Реакція НАБУ
У Національному антикорупційному бюро наголосили, що такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов'язків детективів.
Ім'я посадовця СБУ, місце проведення обшуку та обставини кримінального провадження наразі не розголошують.
У НАБУ пообіцяли повідомити додаткові подробиці згодом.
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