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Дипломатка

Високопосадовець СБУ погрожує детективам НАБУ зброєю та перешкоджає обшуку

Київ • УНН

 • 3430 перегляди

НАБУ заявило, що посадовець СБУ не допускає детективів до обшуку за ухвалою ВАКС і погрожує їм зброєю. На місце прибули спецпризначенці.

Високопосадовець СБУ погрожує детективам НАБУ зброєю та перешкоджає обшуку

Один із високопосадовців Служби безпеки України погрожує детективам НАБУ застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджає проведенню обшуку. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України, пише УНН.

Деталі

За даними НАБУ, детективи проводять слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Однак посадовець СБУ, як стверджують у бюро, не допускає правоохоронців до місця проведення обшуку та погрожує їм зброєю. Крім того, туди прибули спецпризначенці СБУ.

Реакція НАБУ

У Національному антикорупційному бюро наголосили, що такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов'язків детективів.

Ім'я посадовця СБУ, місце проведення обшуку та обставини кримінального провадження наразі не розголошують.

У НАБУ пообіцяли повідомити додаткові подробиці згодом.

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Степан Гафтко

ПолітикаКримінал
Обшук
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України