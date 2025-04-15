Василь Малюк

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24079 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 149727 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 132821 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135266 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 131842 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132507 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195228 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77331 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164447 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116468 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 43211 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 55271 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 59473 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 49804 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 31258 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 12475 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 22577 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 50456 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 60075 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 149730 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 6106 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12485 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14448 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110141 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111734 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Василь Малюк

Новини по темi

Протидія диверсіям та агентурі ворога: Зеленський заслухав доповідь голови СБУ

Президент України заслухав звіт голови СБУ щодо протидії диверсіям та агентурі ворога. Спецслужба активно протидіє спробам залучення українських дітей до терористичної діяльності.

Війна • 10 квітня, 18:39 • 9314 перегляди

Рівень довіри українців до посадовців та політиків лишається низьким - Центр Разумкова

Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).

Суспільство • 25 березня, 13:14 • 16669 перегляди

Уразила 11 кораблів рф у Чорному морі та понад 1,7 тис. танків: СБУ про результати у 33-тю річницю з дня створення

СБУ знищила 11 кораблів рф у Чорному морі та понад 1700 танків на фронті. Також вражено тисячі одиниць військової техніки, що завдало значних втрат ворогу.

Суспільство • 25 березня, 07:29 • 34661 перегляди

СБУ викрила у своїх лавах топового "щура" фсб: голова Служби безпеки Малюк особисто затримував зрадника

Голова СБУ Василь Малюк особисто затримував керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ, який підозрюється у тому, що співпрацював з фсб. Задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності, під час розробки використовувалась дезінформація.

Війна • 12 лютого, 10:46 • 116109 перегляди

міноборони рф заявило про атаку морських дронів на Крим: що відомо

російське військове відомство заявило про знищення трьох морських безпілотників біля Криму, але не надало доказів. У селищі Кача повідомляють про ліквідацію пілотів вертольотів чф рф.

Війна • 1 січня, 11:30 • 23266 перегляди

Уразили десятки військових обʼєктів у тилу рф: голова СБУ про 2024-й рік

За 2024 рік СБУ атакувала десятки військових об'єктів у тилу рф, включаючи аеродроми, арсенали та нафтобази. Служба також успішно використовує нові модифікації морських дронів "Sea baby" проти авіації противника.

Війна • 31 грудня, 19:45 • 36692 перегляди

Цифровізація процесів та реальна перевірка декларацій членів МСЕК: Зеленський про результати засідання РНБО

Президент Зеленський провів засідання РНБО щодо зловживань у МСЕК. Затверджено рішення про цифровізацію процесів, перевірку декларацій та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців.

Політика • 22 жовтня, 14:08 • 22233 перегляди

До переговорної групи щодо обміну полоненими з рф долучили СБУ, ЗСУ та ГУР - Малюк

Голова СБУ Василь Малюк повідомив про захоплення 102 російських військових у Курській області. Розширено переговорну групу з обміну полоненими, до якої увійдуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

Війна • 15 серпня, 18:11 • 85414 перегляди

Дрони СБУ вночі уразили російську базу берегової охорони у Криму – джерела

Морські та повітряні дрони СБУ вночі уразили російську базу на озері Донузлав в окупованому Криму. Пошкоджено штаб, склад боєприпасів, електропідстанцію та інші об'єкти.

Війна • 18 липня, 10:53 • 17014 перегляди

Рік тому СБУ вдруге вдарила по Кримському мосту: як це було

Минулого року СБУ вдруге успішно завдала удару по Кримському мосту, коли морські безпілотники Sea Baby протаранили опори мосту, відрізавши критично важливу логістичну артерію для російських військ на півдні України.

Війна • 17 липня, 11:01 • 21020 перегляди

На місці удару по "Охматдиту" знайшли уламки корпусу крилатої ракети Х-101 – СБУ

На місці російської ракетної атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві були знайдені уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.

Війна • 8 липня, 12:44 • 20844 перегляди

У Росії оголосили у розшук Юлію Тимошенко

Юлія Тимошенко, український політик і народний депутат, була оголошена Міністерством внутрішніх справ Росії в розшук в Росії за невстановленою статтею Кримінального кодексу.

Політика • 8 червня, 03:01 • 50977 перегляди

"Ми щодня вдосконалюємось": Малюк розповів, як СБУ адаптувала РСЗВ "Град" до морського дрона "Sea Baby"

Служба безпеки України озброїла морські безпілотники Sea Baby реактивними системами залпового вогню, впроваджуючи найкращі військово-технічні рішення для знищення ворога.

Війна • 23 травня, 15:09 • 15150 перегляди

російське гру готувало чотири теракти у Києві на 9 травня: в СБУ розповіли деталі

СБУ зірвала план російської агентури здійснити теракти у Києві 9 травня. Агенти російського гру встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Війна • 13 травня, 10:19 • 88110 перегляди

СБУ заявила про викриття мережі агентів фсб рф, які готували вбивство Президента: затримано двох полковників УДО

СБУ заявила про викриття мережі агентів фсб рф, які готували вбивство Президента: затримано двох полковників УДО.

Політика • 7 травня, 10:39 • 20585 перегляди

Псевдорозслідування рф щодо голови СБУ Малюка є юридично нікчемними - Офіс генпрокурора

росія посилює дезінформаційні кампанії з метою дискредитації України на міжнародному рівні та скорочення іноземної допомоги, висуваючи проти таких посадовців, як голова Служби безпеки України Василь Малюк, неправдиві звинувачення у тероризмі, намагаючись відвернути увагу від власних воєнних злочинів.

Війна • 3 травня, 12:29 • 24119 перегляди

Ексглава МЗС Литви пожартував про знищення Кримського мосту. У москві відповіли погрозами

Колишній міністр закордонних справ Литви пожартував про майбутнє руйнування Кримського мосту, у москві натомість почали погрожувати дипломату.

Політика • 28 квітня, 23:02 • 23018 перегляди

Через атаки дронів на НПЗ та весняні паводки обсяги нафтопереробки у рф впали до 11-місячного мінімуму - Bloomberg

Переробка нафти в росії впала до найнижчого рівня за останні 11 місяців через атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи та масштабні весняні повені в кількох регіонах.

Війна • 22 квітня, 16:21 • 24176 перегляди

До 11 років за ґратами засуджено колаборантку, яка очолила "роспошту" під час окупації Ізюма

Жінку, яка очолювала окупаційну "роспошту" в Ізюмі після захоплення міста, засуджено до 11 років позбавлення волі за колабораціонізм з конфіскацією майна та позбавленням прав на 15 років.

Війна • 16 квітня, 14:22 • 17394 перегляди

Спроба замаху на очільника Херсонської ОВА: в СБУ розповіли деталі затримання агента рф

Служба безпеки України затримала російського агента, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині. Саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю голови Херсонської ОВА.

Війна • 16 квітня, 08:43 • 23977 перегляди
Ексклюзив

Частина дискредитаційної кампанії: у СБУ відкинули заяви окупантів, що якийсь "захист" нібито оскаржив у москві заочний арешт Василя Малюка

Служба безпеки України спростувала заяви про те, що якась "сторона захисту" оскаржила в москві заочний арешт голови СБУ Василя Малюка, назвавши це частиною російської дискредитаційної кампанії.

Війна • 15 квітня, 16:59 • 130041 перегляди

З початку року СБУ відкрила 352 справи щодо державної зради

У 2024 році СБУ порушила 352 кримінальні справи за державну зраду, 807 - за колабораціонізм, 108 - за сприяння державі-агресору та 66 - за передачу ворогу відомостей про Збройні сили України, з численними обвинувальними вироками у кожній категорії.

Війна • 13 квітня, 12:41 • 36162 перегляди

СБУ викрила 47 агентурних мереж торік та ще 11 з початку цього року

У 2023 році Служба безпеки України викрила 47 агентурних мереж, а з початку 2024 року - ще 11.

Війна • 13 квітня, 11:58 • 26314 перегляди

Голова Херсонської ОВА Прокудін прокоментував спробу замаху на нього

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив факт замаху на нього, заявивши, що знав про ризики роботи у прифронтовому регіоні, де щодня гинуть і отримують поранення мирні жителі внаслідок російських атак.

Війна • 13 квітня, 10:09 • 28825 перегляди

На очільника Херсонської ОВА Прокудіна організували замах, підозрюваного затримано - голова СБУ

Служба безпеки України запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА з використанням ворожого безпілотника.

Війна • 13 квітня, 07:31 • 28366 перегляди

СБУ прийшла з обшуками до "агента в рясі" з керівництва УПЦ МП Данилевича - джерело

СБУ проводить обшук у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича, відомого своєю підтримкою рф та виправданням агресії росії проти України.

Війна • 12 квітня, 08:45 • 24249 перегляди

26 млн грн збитків: на оборудках з пальним викрито ексочільників господарського підрозділу СБУ

За даними слідства, колишні керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами через низку підконтрольних фірм. У результаті заподіяно понад 26 млн грн збитків.

Кримінал та НП • 10 квітня, 17:27 • 28041 перегляди

російські спецслужби намагаються завербувати агентів розвідки у Канаді - ГУР

фсб рф намагається завербувати агентів розвідки з інших країн, включаючи іммігрантів з росії та колишніх радянських республік, для роботи на Москву в Канаді, розповсюджуючи листівки через російськомовні ЗМІ.

Новини Світу • 10 квітня, 14:57 • 28661 перегляди

Голова СБУ Малюк став для путіна ціллю №1: на нього також хочуть “повісити” теракт в “Crocus” - джерела

росіяни хочуть повісити теракт у "Крокус Сіті" на голову Служби безпеки України Василя Малюка і оголосити його "головним терористом", визначивши його мішенню №1 через успішні удари СБУ по Кримському мосту, російським кораблям, нафтопереробним заводам та протидію російській агентурі в Україні.

Війна • 10 квітня, 08:16 • 21542 перегляди

Reuters: на тлі атак українських безпілотників на НПЗ, росія готується позичати пальне в інших країн

Москва звернулася до Казахстану з проханням створити резерв у 100 000 тонн бензину для постачання в рф на випадок дефіциту палива через атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Війна • 8 квітня, 13:41 • 23290 перегляди