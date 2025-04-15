Президент України заслухав звіт голови СБУ щодо протидії диверсіям та агентурі ворога. Спецслужба активно протидіє спробам залучення українських дітей до терористичної діяльності.
Згідно з дослідженням Центру Разумкова, українці переважно не довіряють політикам та посадовцям. Найбільшу довіру зберігає Володимир Зеленський (60%), найменшу - Олексій Арестович (88%).
СБУ знищила 11 кораблів рф у Чорному морі та понад 1700 танків на фронті. Також вражено тисячі одиниць військової техніки, що завдало значних втрат ворогу.
Голова СБУ Василь Малюк особисто затримував керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ, який підозрюється у тому, що співпрацював з фсб. Задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності, під час розробки використовувалась дезінформація.
російське військове відомство заявило про знищення трьох морських безпілотників біля Криму, але не надало доказів. У селищі Кача повідомляють про ліквідацію пілотів вертольотів чф рф.
За 2024 рік СБУ атакувала десятки військових об'єктів у тилу рф, включаючи аеродроми, арсенали та нафтобази. Служба також успішно використовує нові модифікації морських дронів "Sea baby" проти авіації противника.
Президент Зеленський провів засідання РНБО щодо зловживань у МСЕК. Затверджено рішення про цифровізацію процесів, перевірку декларацій та перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців.
Голова СБУ Василь Малюк повідомив про захоплення 102 російських військових у Курській області. Розширено переговорну групу з обміну полоненими, до якої увійдуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.
Морські та повітряні дрони СБУ вночі уразили російську базу на озері Донузлав в окупованому Криму. Пошкоджено штаб, склад боєприпасів, електропідстанцію та інші об'єкти.
Минулого року СБУ вдруге успішно завдала удару по Кримському мосту, коли морські безпілотники Sea Baby протаранили опори мосту, відрізавши критично важливу логістичну артерію для російських військ на півдні України.
На місці російської ракетної атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві були знайдені уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.
Юлія Тимошенко, український політик і народний депутат, була оголошена Міністерством внутрішніх справ Росії в розшук в Росії за невстановленою статтею Кримінального кодексу.
Служба безпеки України озброїла морські безпілотники Sea Baby реактивними системами залпового вогню, впроваджуючи найкращі військово-технічні рішення для знищення ворога.
СБУ зірвала план російської агентури здійснити теракти у Києві 9 травня. Агенти російського гру встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.
СБУ заявила про викриття мережі агентів фсб рф, які готували вбивство Президента: затримано двох полковників УДО.
росія посилює дезінформаційні кампанії з метою дискредитації України на міжнародному рівні та скорочення іноземної допомоги, висуваючи проти таких посадовців, як голова Служби безпеки України Василь Малюк, неправдиві звинувачення у тероризмі, намагаючись відвернути увагу від власних воєнних злочинів.
Колишній міністр закордонних справ Литви пожартував про майбутнє руйнування Кримського мосту, у москві натомість почали погрожувати дипломату.
Переробка нафти в росії впала до найнижчого рівня за останні 11 місяців через атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи та масштабні весняні повені в кількох регіонах.
Жінку, яка очолювала окупаційну "роспошту" в Ізюмі після захоплення міста, засуджено до 11 років позбавлення волі за колабораціонізм з конфіскацією майна та позбавленням прав на 15 років.
Служба безпеки України затримала російського агента, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині. Саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю голови Херсонської ОВА.
Служба безпеки України спростувала заяви про те, що якась "сторона захисту" оскаржила в москві заочний арешт голови СБУ Василя Малюка, назвавши це частиною російської дискредитаційної кампанії.
У 2024 році СБУ порушила 352 кримінальні справи за державну зраду, 807 - за колабораціонізм, 108 - за сприяння державі-агресору та 66 - за передачу ворогу відомостей про Збройні сили України, з численними обвинувальними вироками у кожній категорії.
У 2023 році Служба безпеки України викрила 47 агентурних мереж, а з початку 2024 року - ще 11.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив факт замаху на нього, заявивши, що знав про ризики роботи у прифронтовому регіоні, де щодня гинуть і отримують поранення мирні жителі внаслідок російських атак.
Служба безпеки України запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА з використанням ворожого безпілотника.
СБУ проводить обшук у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича, відомого своєю підтримкою рф та виправданням агресії росії проти України.
За даними слідства, колишні керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами через низку підконтрольних фірм. У результаті заподіяно понад 26 млн грн збитків.
фсб рф намагається завербувати агентів розвідки з інших країн, включаючи іммігрантів з росії та колишніх радянських республік, для роботи на Москву в Канаді, розповсюджуючи листівки через російськомовні ЗМІ.
росіяни хочуть повісити теракт у "Крокус Сіті" на голову Служби безпеки України Василя Малюка і оголосити його "головним терористом", визначивши його мішенню №1 через успішні удари СБУ по Кримському мосту, російським кораблям, нафтопереробним заводам та протидію російській агентурі в Україні.
Москва звернулася до Казахстану з проханням створити резерв у 100 000 тонн бензину для постачання в рф на випадок дефіциту палива через атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.