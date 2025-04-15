Василь Малюк

Голова СБУ Малюк став для путіна ціллю №1: на нього також хочуть “повісити” теракт в “Crocus” - джерела

росіяни хочуть повісити теракт у "Крокус Сіті" на голову Служби безпеки України Василя Малюка і оголосити його "головним терористом", визначивши його мішенню №1 через успішні удари СБУ по Кримському мосту, російським кораблям, нафтопереробним заводам та протидію російській агентурі в Україні.