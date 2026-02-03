$42.970.16
08:20 • 290 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 4326 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 12083 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 23879 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 34182 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 26070 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 38229 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23078 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15664 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13338 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України: деталі указу

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Президент України Володимир Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України. Кабміну доручено розробити план оборони за участю СБУ, СЗР та НБУ.

Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України: деталі указу

Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про оборону України". Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний указ глав держави.

Деталі

Тим самим указом було визнано таким, що втратив чинність Указ Президента України від 3 березня 2020 року № 61/2020 "Про структуру плану оборони України".

Також було визнано такими, що втратили чинність, ще декілька документів, але їх зміст невідомий, оскільки вони позначені "Для службового користування".

Кабінету Міністрів України в установленому порядку забезпечити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Національного банку України розроблення плану оборони України відповідно до структури, затвердженої цим Указом, та внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України

- йдеться в указі Президента України.

Додатково

План оборони України - це складова частина оборонного планування. Вона включає сукупність документів, які визначають:

  • Зміст, обсяги і виконавців;
    • Порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

      Нагадаємо

      Президент України Володимир Зеленський змінив склад РНБО, затвердивши Дениса Шмигаля та Михайла Федорова на нових посадах. Також зі складу виведено колишнього голову СБУ Василя Малюка.

      Євген Устименко

      СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
      Кабінет Міністрів України
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Василь Малюк
      Служба зовнішньої розвідки України
      Михайло Федоров
      Національний банк України
      Рада національної безпеки і оборони України
      Служба безпеки України
      Володимир Зеленський
      Україна
      Денис Шмигаль