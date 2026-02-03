Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України: деталі указу

Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про оборону України". Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний указ глав держави.

Деталі

Тим самим указом було визнано таким, що втратив чинність Указ Президента України від 3 березня 2020 року № 61/2020 "Про структуру плану оборони України".

Також було визнано такими, що втратили чинність, ще декілька документів, але їх зміст невідомий, оскільки вони позначені "Для службового користування".

Кабінету Міністрів України в установленому порядку забезпечити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Національного банку України розроблення плану оборони України відповідно до структури, затвердженої цим Указом, та внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України - йдеться в указі Президента України.

Додатково

План оборони України - це складова частина оборонного планування. Вона включає сукупність документів, які визначають:

Зміст, обсяги і виконавців;

Порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський змінив склад РНБО, затвердивши Дениса Шмигаля та Михайла Федорова на нових посадах. Також зі складу виведено колишнього голову СБУ Василя Малюка.