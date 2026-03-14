Прем'єр Бельгії закликає ЄС отримати мандат на переговори з путіним і укласти угоду

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

Барт Де Вевер вважає необхідним укладення угоди з рф через відсутність повної підтримки США. Він застерігає від усунення Європи від процесу діалогу.

Прем'єр Бельгії закликає ЄС отримати мандат на переговори з путіним і укласти угоду

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав ЄС отримати мандат від країн-членів на ведення переговорів із росією, оскільки досі йому не вдавалося переконати москву відмовитись від війни проти України. Крім того, за його словами, із росією потрібно укладати угоду, передає УНН із посиланням на  Euractiv.

"Оскільки ми не можемо загрожувати володимиру путіну, постачаючи зброю Україні, і ми не можемо задушити її економічно без підтримки США, залишається лише один спосіб: укласти угоду", — заявив він бельгійській газеті L'Echo.

Поставити росію на коліна можливо лише за "100% підтримки США", сказав він.

Однак Де Вевер вважає, що США не повністю на боці України, і іноді здається "ближчим до путіна", ніж київський лідер.

"Без мандату на переговори в москві ми не за столом переговорів, де американці підштовхуватимуть Україну до прийняття угоди. І я вже зараз можу сказати, що це буде погана угода для нас", - сказав він.

Додамо

 Euractiv зауважує, що декілька європейських лідерів, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, нещодавно спробували відновити контакти з путіним, прагнучи не залишати президенту США Дональду Трампу завдання досягнення угоди з приводу вторгнення росії, розпочатого в лютому 2022 року.

Макрон не планує зустрічатися з путіним "найближчими днями"12.02.26, 23:42 • 10141 перегляд

Однак головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що блок має спочатку досягти угоди про те, чого очікувати від росії, перш ніж звертатися безпосередньо до путіна.

Минулого місяця Каллас заявила, що Європа має сформулювати "максималістські вимоги" і підштовхнути кремль до поступок, у тому числі згоди на скорочення своїх збройних сил.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Барт Де Вевер
Кая Каллас
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Україна