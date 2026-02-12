Макрон не планує зустрічатися з путіним "найближчими днями"
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон не має наміру зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним найближчими днями. Замість цього, він зосереджений на поглибленні співпраці всередині Європейського Союзу.
Деталі
За словами Макрона, наразі немає термінової потреби розпочинати діалог з путіним, натомість є сенс поглибити співпрацю в середині Європейського Союзу.
Це не питання днів; ми готуємо все. Я думаю, що зараз ми повинні зосередитися на собі, на тому, про що ми хочемо просити
Видання нагадує, що у грудні Макрон оголосив про свій намір відновити прямі контакти зі своїм російським колегою, які значною мірою були перервані через війну в Україні, і на початку лютого відправив свого дипломатичного радника до москви для їх підготовки.
"А чого ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але ми також хочемо певних речей для європейців", - зазначив президент Франції, додавши, що серед пріоритетів - "питання процвітання, майбутнього нашої Європи та архітектури безпеки".
Нагадаємо
Днями Емманюель Макрон заявив, що хоче залучити європейських партнерів до відновлення діалогу з главою кремля володимиром путіним.
