Ексклюзив
16:21 • 11743 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 19688 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 18079 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 22888 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 22199 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 22066 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23576 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28721 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74486 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49936 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Макрон не планує зустрічатися з путіним "найближчими днями"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон не має наміру зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним найближчими днями. Замість цього, він зосереджений на поглибленні співпраці всередині Європейського Союзу.

Макрон не планує зустрічатися з путіним "найближчими днями"

Президент Франції Емманюель Макрон не планує зустрічатися з російським диктатором володимиром путіним найближчими днями. Про це повідомляє  Le Figaro, інформує УНН.

Деталі

За словами Макрона, наразі немає термінової потреби розпочинати діалог з путіним, натомість є сенс поглибити співпрацю в середині Європейського Союзу.

Це не питання днів; ми готуємо все. Я думаю, що зараз ми повинні зосередитися на собі, на тому, про що ми хочемо просити

сказав президент Франції після неформального саміту в Бельгії.

Видання нагадує, що у грудні Макрон оголосив про свій намір відновити прямі контакти зі своїм російським колегою, які значною мірою були перервані через війну в Україні, і на початку лютого відправив свого дипломатичного радника до москви для їх підготовки.

"А чого ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але ми також хочемо певних речей для європейців", - зазначив президент Франції, додавши, що серед  пріоритетів - "питання процвітання, майбутнього нашої Європи та архітектури безпеки".

Нагадаємо

Днями Емманюель Макрон заявив, що хоче залучити європейських партнерів до відновлення діалогу з главою кремля володимиром путіним.

Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29.01.26, 10:32 • 13687 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

