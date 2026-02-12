Макрон не планирует встречаться с путиным "в ближайшие дни"

$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 11741 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 19684 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 18076 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 22884 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 22196 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 22064 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 23573 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28721 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74486 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49936 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ
На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушки
Из Германии выехали почти полмиллиона украинских беженцев
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 79612 просмотра
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Андрей Сибига
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Милан
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвке
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Дипломатка

Макрон не планирует встречаться с путиным "в ближайшие дни"

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен встречаться с российским диктатором владимиром путиным в ближайшие дни. Вместо этого он сосредоточен на углублении сотрудничества внутри Европейского Союза.

Макрон не планирует встречаться с путиным "в ближайшие дни"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом сообщает Le Figaro, информирует УНН.

Подробности

По словам Макрона, сейчас нет срочной необходимости начинать диалог с Путиным, вместо этого есть смысл углубить сотрудничество внутри Европейского Союза.

Это не вопрос дней; мы готовим все. Я думаю, что сейчас мы должны сосредоточиться на себе, на том, о чем мы хотим просить

сказал президент Франции после неформального саммита в Бельгии.

Издание напоминает, что в декабре Макрон объявил о своем намерении возобновить прямые контакты со своим российским коллегой, которые в значительной степени были прерваны из-за войны в Украине, и в начале февраля отправил своего дипломатического советника в Москву для их подготовки.

"А чего мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но мы также хотим определенных вещей для европейцев", - отметил президент Франции, добавив, что среди приоритетов - "вопрос процветания, будущего нашей Европы и архитектуры безопасности".

Напомним

На днях Эмманюэль Макрон заявил, что хочет привлечь европейских партнеров к возобновлению диалога с главой Кремля Владимиром Путиным.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский Союз
Франция
Украина