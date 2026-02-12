Макрон не планирует встречаться с путиным "в ближайшие дни"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом сообщает Le Figaro, информирует УНН.

Подробности

По словам Макрона, сейчас нет срочной необходимости начинать диалог с Путиным, вместо этого есть смысл углубить сотрудничество внутри Европейского Союза.

Это не вопрос дней; мы готовим все. Я думаю, что сейчас мы должны сосредоточиться на себе, на том, о чем мы хотим просить сказал президент Франции после неформального саммита в Бельгии.

Издание напоминает, что в декабре Макрон объявил о своем намерении возобновить прямые контакты со своим российским коллегой, которые в значительной степени были прерваны из-за войны в Украине, и в начале февраля отправил своего дипломатического советника в Москву для их подготовки.

"А чего мы хотим? Мы хотим гарантий безопасности для Украины, но мы также хотим определенных вещей для европейцев", - отметил президент Франции, добавив, что среди приоритетов - "вопрос процветания, будущего нашей Европы и архитектуры безопасности".

Напомним

На днях Эмманюэль Макрон заявил, что хочет привлечь европейских партнеров к возобновлению диалога с главой Кремля Владимиром Путиным.

