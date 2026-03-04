Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине

Эскалация на Ближнем Востоке вновь повысила нервозность на глобальном нефтяном рынке, а вместе с ней подпитала ожидания подорожания топлива в странах-импортерах. В Украине это быстро отразилось на розничном сегменте: на части АЗС цены корректируют все чаще, а спрос местами растет из-за опасений возможных перебоев. В то же время участники рынка отмечают, что физического дефицита пока нет, а главный краткосрочный риск связан с паническими настроениями и реакцией на новостной фон.

УНН разбирались с ситуацией на отечественном рынке топлива вместе с экспертом, директором Консалтинговой группы А-95 Сергеем Куюном.

Остановка НПЗ в Саудовской Аравии, военная операция США и угрозы Ирана: как геополитика определяет тенденции на рынке топлива

В марте 2026 года ситуация на мировом рынке нефти и топлива существенно обострилась из-за эскалации вокруг Ирана и Персидского залива. Рынок отреагировал ростом цен и повышением так называемых рисковых премий в морской логистике, что повлияло как на котировки нефти, так и на стоимость нефтепродуктов.

Ключевым фактором стала напряженность вокруг Ормузского пролива. Через этот маршрут проходит значительная доля мировых морских поставок нефти, поэтому заявления иранских чиновников о закрытии пролива и угрозы обстрела судов были восприняты как риск возможных перебоев с поставками.

В ответ в США заявили, что ВМС могут начать сопровождение танкеров, следующих через Ормузский пролив. Также обсуждались механизмы поддержки судоходства, в частности в части страхования. Такие сигналы могли частично снижать панические ожидания, но не устраняли базовые риски безопасности маршрутов.

Дополнительным фактором стала информация об остановке нефтеперерабатывающего завода в Саудовской Аравии. Подобные инциденты усиливают нервозность рынка, поскольку создают риски временного сокращения предложения нефтепродуктов и формируют дополнительное давление на цены.

На украинском рынке последствия проявились быстро. Медиа наперегонки начали писать о существенном росте оптовых цен на топливо. По имеющимся оценкам, оптовые цены на дизельное топливо за короткий период выросли на 23%. Это повлияло на ожидания участников рынка относительно дальнейшего подорожания в рознице.

Что происходит с ценами на бензин на украинских АЗС сейчас

По состоянию на среду, 4 марта, дороже всего на АЗС Киевщины стоил литр бензина марки А-95+. За него в среднем просят от 64,99 грн (АЗС Shell и Marshal) до 72,99 грн за литр (SOCAR).

Немного дешевле обойдется автомобилистам заправить машину топливом А-95. За это придется заплатить от 60,95 грн/литр на заправках Авантаж 7 до 66,99 грн/литр, если заправляться на АЗС "Укрнафта". Дороже всего выйдет купить литр 95-го на заправках сетей SOCAR, OKKO и WOG – там просят 68,99 грн.

В среднем за 4 дня на большинстве сетей АЗС стоимость этого вида топлива выросла на 4,48% за литр (на 2,79 грн):

Авантаж 7: 57.95 → 60.95 (+3.00 грн, +5.18%);

Маркет: 58.49 → 62.49 (+4.00 грн, +6.83%);

БРСМ-нафта: 58.99 → 61.99 (+3.00 грн, +5.09%);

MANGO: 59.99 → 61.99 (+2 грн, +3,3%);

Marshal: 60.99 → 61.99 (+1.00 грн, +1.64%);

UPG: 61.90 → 65.90 (+4.00 грн, +6.46%);

AMIC: 61.99 → 64.99 (+3.00 грн, +4.84%);

BVS: 62.99 → 65.99 (+3.00 грн, +4.76%);

Укрнафта: 62.99 → 66.99 (+4.00 грн, +6.35%);

КЛО: 63.49 → 66.49 (+3.00 грн, +4.73%);

OKKO: 65.99 → 68.99 (+3.00 грн, +4.55%);

WOG: 65.99 → 68.99 (+3.00 грн, +4.55%).

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в разговоре с УНН, комментируя ситуацию с ценами, признал – основания для подорожания есть, но это не должно быть так быстро.

"Есть основания для повышения, но не такими темпами", – сказал Куюн.

Эксперт пояснил, что ожидает от всех участников рынка изменения поведения, которое должно оперативно отразиться на ценах, которые водители видят на табло АЗС.

"Я думаю, что все на этой неделе это поймут, и мы вернемся на какие-то рубежи, которые более, скажем так, подходят текущей ситуации в мире и на внешних рынках", – высказал свое видение ситуации Куюн.

Собеседник УНН также растолковал экономическую логику и механику, по которым происходит повышение цен на автозаправках. По словам Сергея Куюна, риск подорожания бензина в ближайшее время остается. По его мнению, для Украины ключевой период связан именно с моментом закупки новых партий.

Именно поэтому цену на АЗС повышают, учитывая будущие расходы на закупку топлива, новая партия которого, скорее всего, будет отпускаться уже по более высоким ценам, учитывая конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому владельцы сетей автозаправок вынуждены закладывать в текущую цену для водителей покрытие рисков. Причем, идут по самому пессимистичному сценарию.

"То есть, они закладывают сегодня, условно говоря, худший сценарий: Я сегодня продаю по 50, а мне послезавтра, через неделю, надо будет купить по 60 топливо. Где мне деньги взять на это?" – привел пример эксперт.

В то же время член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин придерживается иного видения тенденций на отечественном топливном рынке. Экономист, в частности, заявил, что Антимонопольный комитет должен был бы обратить внимание на скачок цен на бензин и дизельное топливо, поскольку, по его оценке, полная передача роста мировых цен на нефть в стоимость нефтепродуктов обычно имеет временной лаг, а не происходит на следующий день.

"Между ростом цены на нефть и ростом цены на нефтепродукты, произведенные из этой нефти, проходит, как минимум, 20 дней. То есть, я бы понял, если бы, например, мы имели поднятие цен на нефть на мировом рынке, а где-то примерно, условно, в третьей декаде марта-месяца, мы бы видели рост цен на топливо, на заправках. И, причем, разноплановое, потому что каждый покупает, исходя из своих возможностей, в зависимости в оптовой партии неодинаковые по ценам бывают. Ну, честно, я думаю, что Антимонопольный комитет обязательно должен был бы заинтересоваться", – сказал Пендзин в комментарии Эспрессо.TV.

Поведение розницы и спрос: что усиливает колебания цен

Сергей Куюн в эксклюзивном комментарии УНН обратил внимание на то, что по состоянию на 4 марта 2026 года в Украине уже вырос розничный спрос на топливо. А ключевым катализатором выступило решение сетей АЗС об изменении цены на литр топлива.

"Этот ажиотаж создали именно сети заправочных станций. В такой ситуации повышение цен становится дополнительным стимулом для потребителей покупать больше, чем обычно", – сказал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что сейчас для того, чтобы начинать паниковать из-за будущего дефицита бензина на заправках, нет никаких оснований.

"Топливо есть – всех марок, в больших объемах. Особенно бензина много. (Кроме того, – ред.) все едет и едет еще по старым контрактам, по старым ценам. Это создает запас прочности на переходный период", – пояснил он.

Директор Консалтинговой группы А-95 пояснил также, что и международная ситуация пока не достигла того градуса напряжения, который может отозваться Украине глобальным дефицитом бензина.

"Сети заправочных станций начали поднимать цены на новостях о том, что все застрянет в Ормузском проливе, топлива не будет, надо готовиться… Но вчера (3 марта, – ред.) Трамп уже заявил, что они даже готовы сопровождать военными кораблями танкеры. Я убежден, что на следующей неделе мы увидим снижение котировок, а может и раньше". – сказал Сергей Куюн.

Оптовые котировки и временной лаг: почему дизель подорожал, когда физические партии топлива не зашли на рынок

Сергей Куюн в разговоре с УНН подтвердил, что внешний ценовой фактор уже проявился в котировках на дизель.

"Это факт. Дизельное топливо за три дня выросло почти на 25%. Это реально много", – сказал он.

Эксперт акцентирует в этом случае на так называемом "временном лаге".

"Оно (дизтопливо – ред.) выросло только вчера. То есть этого топлива еще нет (на украинском рынке – ред.)".

По его словам, таким образом бизнес готовится к закупкам более дорогих партий.

"Я понимаю, что надо готовиться, надо там собирать деньги на те новые партии, которые будем закупать. Но нельзя за один день собирать все на новые партии, которые на 25% дороже. У нас каждый имеет право на свободное ценообразование, но здесь надо немножко взять себя в руки", – убежден Сергей Куюн.

Нефть, логистика, инфляция: как события в Персидском заливе могут изменить цены в ближайшее время

Сергей Куюн во время разговора с журналистами УНН акцентировал: на ближайшее будущее главной задачей для рынка топлива в Украине он видит снижение уровня паники. По его словам, даже при наличии оснований для коррекции цен текущая скорость их изменения – завышена.

"Поэтому я считаю, что неоправданны те темпы роста, которые сейчас есть, что они на каких-то ажиотажных настроениях. Я уверен, что цена скоро спадет", – сказал эксперт.

Отдельно директор Консалтинговой группы А-95 подчеркнул, что короткие колебания цен на топливо в период активных боевых действий типичны для рынка.

"Ни одна война не проходит без каких-то всплесков (подорожания, – ред.). После уменьшения напряжения вокруг перевозок … цены спадут", – спрогнозировал эксперт.

Тем временем международные и украинские аналитики в сфере топливного рынка и экономисты отмечают, что в глобальном измерении развитие событий в Персидском заливе формирует несколько сценариев.

В случае деэскалации рисковая премия в ценах может снижаться, что откроет простор для стабилизации или коррекции котировок.

В случае длительного ограничения судоходства или атак на инфраструктуру возможно продолжение роста цен на нефть и нефтепродукты, а также усиление инфляционного давления из-за подорожания энергоносителей и логистики.

Отдельным следствием повышения мировых цен на энергоресурсы может стать потенциальный рост доходов стран-экспортеров, в частности России, что может улучшать ее финансовые возможности в условиях войны. И это может стать новым дополнительным вызовом для Украины уже вне сугубо экономической плоскости.

Сейчас же, по оценке собеседника УНН, дефицита топлива в Украине нет, а основной краткосрочный риск связан с ажиотажем и реакцией розницы на новости. На горизонте ближайших 2–3 недель ощутимее может стать влияние новых закупок, если высокие котировки на внешнем рынке сохранятся.