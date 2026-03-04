$43.450.22
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 34853 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 64705 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 54806 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 60121 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 57434 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 32940 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28089 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25836 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35557 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Что такое генеративный ИИ и как он работает

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Генеративный ИИ создает новый контент на основе данных, в отличие от традиционного, который только анализирует. Он ускоряет создание контента, снижает затраты, но требует проверки сгенерированной информации.

Что такое генеративный ИИ и как он работает

Генеративный искусственный интеллект уже успел стать частью повседневной работы бизнеса и обычных пользователей. Он создает тексты, изображения, музыку, видео и даже программный код, помогает автоматизировать процессы и экономить время. Подробнее о том, что такое генеративный ИИ и как этот инструмент можно эффективно использовать, расскажет УНН.

Что такое генеративный ИИ

Генеративный ИИ - это тип искусственного интеллекта, который не просто анализирует данные, а создает новый контент на основе больших массивов информации. Если традиционные системы ИИ работают по четко определенным правилам и помогают принимать решения, то генеративные модели формируют оригинальные тексты, иллюстрации, аудиофайлы или видео в ответ на запрос пользователя. Именно эта способность к созданию нового сделала технологию прорывной для креативных индустрий и цифровых сервисов.

Искусственный интеллект захватывает музыкальные чарты: вирусный хит 2026 года спровоцировал скандал18.01.2026, 02:10 • 11893 просмотра

В основе большинства современных решений лежат большие языковые модели и нейронные сети глубокого обучения. Сначала модель проходит этап обучения на больших наборах структурированных и неструктурированных данных, где изучает закономерности между словами, образами или звуками, а затем уже происходит настройка под конкретные задачи, либо путем дообучения, либо через обучение с подкреплением на основе человеческих оценок. После этого система может генерировать ответы на основе текстовых подсказок. Для повышения точности применяются механизмы дополнения генерации, которые позволяют использовать актуальные данные.

В чем разница между традиционным и генеративным ИИ

Главное отличие генеративного ИИ от традиционного заключается в подходе к задачам. Классический ИИ эффективен в прогнозировании, выявлении мошенничества, аналитике и автоматизации процессов. Генеративный работает с открытыми формулировками, способен адаптироваться к неопределенным запросам и демонстрирует креативность.

Искусственный интеллект AlphaGenome от DeepMind расшифровал "темный геном" человека30.01.2026, 04:26 • 3856 просмотров

Функциональные возможности GenAI охватывают несколько ключевых направлений. В текстовой сфере это написание статей, описаний товаров, сценариев, переводов и ответов для чат-ботов. В визуальном направлении - создание изображений по текстовому описанию, стилизация графики и генерация видео. Технология также способна генерировать естественный язык для голосовых помощников и создавать оригинальные музыкальные композиции. Отдельное направление - это программирование, где модели помогают писать и оптимизировать даже код, ускоряя разработку.

Доступны ли инструменты бесплатно

Сегодня рынок представлен десятками решений, среди которых наиболее известными остаются GPT от OpenAI, Claude от Anthropic и Gemini от Google. Также доступны модели LLaMA от Meta и другие решения с открытой архитектурой. В сфере изображений популярностью пользуются Midjourney и DALL·E, для работы с видео - Runway, а для программистов - GitHub Copilot X. Большинство из этих платформ предлагают бесплатные версии или тестовые тарифы с ограничениями по количеству запросов или функциональности, что позволяет пользователям оценить возможности сервиса без дополнительных затрат.

Преимущества использования генеративного ИИ

Преимущества генеративного ИИ очевидны: он ускоряет создание контента, снижает затраты, работает круглосуточно и позволяет масштабировать процессы без значительного увеличения ресурсов. В то же время, существуют риски, связанные с возможной генерацией неточной информации, предвзятостью данных и сложностью контроля результатов. Именно поэтому внедрение GenAI обязательно требует взвешенного подхода и проверки сгенерированного контента.

Несмотря на вызовы, генеративный искусственный интеллект уже изменил подход к работе с информацией и стал инструментом, который объединяет аналитику и креативность, позволяет быстро тестировать идеи и адаптироваться к требованиям цифровой экономики.

YouTube кормит пользователей «искусственным мусором»? Более 20% того, что видят новые пользователи, сгенерировано ИИ28.12.2025, 03:11 • 3885 просмотров

Алла Киосак

