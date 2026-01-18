Искусственный интеллект захватывает музыкальные чарты: вирусный хит 2026 года спровоцировал скандал

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 13726 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 23472 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 21287 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 32744 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 42843 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 36849 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53664 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28858 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44303 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36278 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает17 января, 14:20 • 7224 просмотра
россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР17 января, 14:47 • 5716 просмотра
рф может готовить удары по объектам, обслуживающим атомные станции - Зеленский17 января, 15:40 • 5020 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света17 января, 16:25 • 8776 просмотра
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф17 января, 16:36 • 5640 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 22219 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53664 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 30711 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62368 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92457 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Хавьер Милей
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Египет
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 20039 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17868 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16142 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15677 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27254 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Дипломатка

Искусственный интеллект захватывает музыкальные чарты: вирусный хит 2026 года спровоцировал скандал

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Версия песни Stromae "Papaoutai" в жанре Afro Soul, вероятно созданная ИИ, дебютировала на 168-м месте в глобальном чарте Spotify. Это вызвало возмущение среди поклонников артиста из-за личного характера оригинальной песни.

Искусственный интеллект захватывает музыкальные чарты: вирусный хит 2026 года спровоцировал скандал

Новая версия песни Stromae "Papaoutai" в жанре Afro Soul стала главной музыкальной сенсацией января 2026 года. Трек, который предположительно создан с помощью искусственного интеллекта, дебютировал на 168-м месте в глобальном чарте Spotify, собрав более 1,29 миллиона прослушиваний только за первую неделю. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Подробности

Композиция "Papaoutai – Afro Soul", выпущенная под лейблом Unjaps, набрала более 14 миллионов прослушиваний по всему миру. Хотя официального подтверждения использования ИИ нет, специалисты указывают на идеальное воспроизведение голоса Stromae.

В США разработали ИИ-приложение, которое создает цифровые аватары умерших родственников15.11.25, 05:41 • 3790 просмотров

Это вызвало возмущение среди поклонников артиста, поскольку оригинальная песня 2013 года является глубоко личной - она посвящена отцу певца, погибшему во время геноцида в Руанде.

Статистика и законодательство

Исследование сервиса Deezer и компании Ipsos показало, что 97% слушателей не могут отличить музыку ИИ от человеческой. В настоящее время ситуация в индустрии выглядит следующим образом:

  • На платформу Deezer ежедневно загружается около 20 000 треков, созданных ИИ.
    • В США музыка, сгенерированная исключительно нейросетями, не подлежит защите авторским правом.
      • 45% пользователей стримингов выражают желание иметь фильтр для блокировки контента от ИИ.

        Критики отмечают, что подобные технологии эксплуатируют творческую идентичность исполнителей без их согласия. В то же время некоторые лейблы уже используют ИИ как инструмент для быстрого продвижения и экспериментов со стилями.

        Мэттью МакКонахи зарегистрировал фразу "Alright, alright, alright" как торговую марку для защиты от ИИ16.01.26, 06:01 • 3084 просмотра

        Степан Гафтко

        КультураТехнологии
        Техника
        Музыкант
        Тренд
        Spotify
        Руанда
        Соединённые Штаты