Искусственный интеллект захватывает музыкальные чарты: вирусный хит 2026 года спровоцировал скандал

Новая версия песни Stromae "Papaoutai" в жанре Afro Soul стала главной музыкальной сенсацией января 2026 года. Трек, который предположительно создан с помощью искусственного интеллекта, дебютировал на 168-м месте в глобальном чарте Spotify, собрав более 1,29 миллиона прослушиваний только за первую неделю. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Подробности

Композиция "Papaoutai – Afro Soul", выпущенная под лейблом Unjaps, набрала более 14 миллионов прослушиваний по всему миру. Хотя официального подтверждения использования ИИ нет, специалисты указывают на идеальное воспроизведение голоса Stromae.

Это вызвало возмущение среди поклонников артиста, поскольку оригинальная песня 2013 года является глубоко личной - она посвящена отцу певца, погибшему во время геноцида в Руанде.

Статистика и законодательство

Исследование сервиса Deezer и компании Ipsos показало, что 97% слушателей не могут отличить музыку ИИ от человеческой. В настоящее время ситуация в индустрии выглядит следующим образом:

На платформу Deezer ежедневно загружается около 20 000 треков, созданных ИИ.

В США музыка, сгенерированная исключительно нейросетями, не подлежит защите авторским правом.

45% пользователей стримингов выражают желание иметь фильтр для блокировки контента от ИИ.

Критики отмечают, что подобные технологии эксплуатируют творческую идентичность исполнителей без их согласия. В то же время некоторые лейблы уже используют ИИ как инструмент для быстрого продвижения и экспериментов со стилями.

